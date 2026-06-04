Meclis'te gözler salı gününe çevrildi: Kılıçdaroğlu'ndan "grup toplantısı" açıklaması

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısının açılışını yaptı.

Kılıçdaroğlu ardından bir basın mensubunun, "Haftaya grup toplantısında sizi göreceğiz o zaman" yorumuna yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Umarım, hep beraber" dedi.

Ne oldu?

Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yeni parti sözcüsü Müslim Sarı, dün yaptığı açıklamada, salı günü Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de grup toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı.

11 Haziran Perşembe günü Parti Meclisi'nin toplanacağını söyleyen Sarı, "Disiplin Kurulu ilk toplantısını yapacak ve parti organları bu hafta itibarıyla çalışmaya başlamış olacak" demişti.

Bunun ardından Özgür Özel döneminin sözcüsü Zeynel Emre, Meclis Başkanlığı'nın daha önce yapılmış bir başvuruya verdiği yanıtı anımsatarak, şöyle konuşmuştu:

“Meclis Başkanlığı’na bir yazı yazıldı, salı günkü grup toplantısının yapılmaması için. Meclis Başkanlığı da mevzuata uygun bir şekilde cevap verdi. Dedi ki ‘Siyasi partilerin kendi gruplarını nasıl düzenleyecekleri, kendi iç yönetmeliklerinde vardır. Buna göre CHP kendi iç yönetmeliğine uygun bir seçim yapmıştır. Grup Başkanı bellidir. Grup Başkanvekilleri bellidir.

Dolayısıyla bu konuda müdahalemiz söz konusu olamaz.’ Yetkili ve seçilmiş grubun neresi olduğunu işaret etti. Dolayısıyla grubun kararı doğrultusunda bunlar gerçekleştirilebilir. Meclis Başkanı'nın daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz.”