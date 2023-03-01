Meclis'te helallik tartışması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak, “Gerçekten samimiyetle, iyi niyetle, vicdan muhasebesi yaparak, göçük altında kalmış, can pazarı çeken insanlara yardım etmek koşan değerli milletvekillerine, bütün arkadaşlarımıza… İyi niyet ve samimiyet. Kötü niyetli olanlar hariç, bugün AK Parti ve diğer partilerin milletvekilleri olmak üzere 285 milletvekilimiz var” dedi.

Elitaş, bu sözlerine tepki gösteren HDP Grubu’na dönerek, “Kötü niyetli deyince niye alınıyorsunuz ya. Niye alınıyorsun kötü niyetli deyince. Yarası olan gocunur. Kim ne haysiyetsizlik, kim ne ahlaksızlık yaparsa yapsın içimize sindireceğiz, dinleyeceğiz. Çünkü ciğerimiz yanıyor. 45 bin insanımız hayatını kaybetmiş. Ama birileri kalkacak… Ahlaksız bir şekilde kalkıp da ‘Bunun sorumlusu sensin, sebebi sensin’ diye ifade etmek, ahlaksızlığın en büyüğüdür” diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Elitaş’ın sözlerini tamamlamasının ardından söz istedi. Beştaş, Elitaş’ın konuşmasını not aldığını ifade ederek, “İlk giriş cümlesine, ‘Kim ne haysiyetsizlik yaparsa yapsın, ahlaksızlık yaparsa yapsın sinemize çekeceğiz’ diye söze başladı. Bize söylemediyseniz biz buradan ayrıca değerlendirme yapacağız” dedi. Beştaş, “Sorun sadece bir tweet değil. Biz, onu üstümüze alınmak gibi bir kaygıyla hareket etmiyoruz. Ama bizim hatibimizin konuşmasından sonra ‘ahlaksızlık, haysiyetsizlik’ kavramlarıyla, vücut diliyle bizi işaret ederek konuşmasını, evet üstümüze alındık. Siz lütfen tutanakları inceleyin” diye konuştu.

Meral Danış Beştaş, iktidarı şu sözlerle eleştirdi:

“Şu anda Adalet Bakanı, bu ülkede depremde ihmali olanların, suçu olanların, kastı olanların gözaltına alınmasından önce kim tweet atmış, bunun listesini paylaşıyor ya. Çadır satanların listesini tutmuyor, Kızılay Başkanı’nı gözaltına almıyor, istifa etmiyor. Bugün biz, 22 milletvekili ve eş genel başkanlarımızla Kızılay önüne gittik, bir açıklama yapacaktık. Bizim etrafımızı 500 polis sardı, 500’ü aşkın polis sardı. Burada, ‘Kızılay’ın önüne gidemezsiniz’ dedi. Aynen Sayın Elitaş’ın metaforuyla söylüyorum; ahlaksızlık, bu ülkede enkaz altında insanlar varken konserve satmaktır, çadır satmaktır. İnsanlar canlı canlı o enkazların altına gömülüyken AFAD’ın gitmemesidir.

'İnsanlara kefen gönderdik'

Üçüncü gün ben Adıyaman’daydım, AFAD yoktu. Ben dördüncü gün Maraş’taydım, AFAD merkezde çalışıyordu. Bütün illeri gezdim ve burada gördüğünüz grup, 21 gün deprem bölgesindeydi. Her biri, bütün illerde, gece çadırlarda ve arabalarda uyudu. Biz, anlattıklarımızı ezbere anlatmıyoruz. Ben size burada yaşadıklarımı anlatsam, kim ne yaşadı… Adıyaman'da kefen istediler benden ya videoları var. Gömülü yere gittim, battaniyeyle gömülmüşler. İnsanlara kefen gönderdik ya. Kefen gönderdik, ne anlatalım.”

'Her şeye cevap vereceksen çık konuş'

Daha sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Cumhurbaşkanı, ‘Ben helallik istiyorum’ demiş. Siz, ‘Yalan söylüyorsunuz’ diyorsunuz. Yani arkadaşlar, ‘Biz, ilk üç günle ilgili helallik istiyoruz’ demiş. Niçin istiyor” dedi. Özkoç konuşma yaparken sözleri sık sık AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ tarafından kesildi. Özkoç, Demirbağ’a, “Ya arkadaş, her şeye cevap vereceksen çık benim adıma da sen konuş ya buyur. Sen Cumhurbaşkanı mısın ya” diye tepki gösterdi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, AKP’li Demirbağ’ı yerine oturması konusunda uyardı. Demirbağ’ın devam etmesi üzerine Özkoç, “Ya böyle terbiyesizlik olur mu? Böyle terbiyesizlik olur mu ya? Çık Allah aşkına ya. Hayret bir şey ya. Bağırmıyoruz, çağırmıyoruz, konuşuyoruz burada. Ne biçim insansın sen, hayret bir şey ya. Bir üslup var. Ne biçim ahlaksızlık bu ya” dedi.

'Ahlaksız sensin'

Demirbağ, Özkoç’un “Ahlaksızlık” sözlerine, “Ahlaksız sensin” diye karşılık verdi. Bunun üzerine Demirbağ, AK Parti Grubu’ndaki diğer vekiller tarafından Genel Kurul Salonu’ndan çıkarıldı.

CHP’li Özkoç da kürsüye gelerek, “Bir grup başkanvekili olarak gayet sakin konuşma yapıyorum ya. Bağırmıyorum, çağırmıyorum. Kendimizi ifade edemeyecek miyiz bu Meclis’te? Herkesi mi susturacaksınız? Konuşamayacak mıyız arkadaşlar yani? Elitaş çıktı, konuştu. Tek bir arkadaşımızdan ses çıktı mı, CHP’den tek bir arkadaşımızdan ses çıktı mı” diye sordu.

AK Parti sıralarından gürültüler gelirken AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, “Çıkmayacak şekilde konuştuk” dedi. Gürültüler üzerine Özkoç, “Ya Allah aşkına bir susun ya” uyarısında bulundu.

Özkoç, “Sayın Elitaş, Türkiye’de bir kişi çıkmış, bir şey yapmış; onun arkasına sığınarak bütün günahlarınızı kapatamazsınız, bunu yapamazsınız. Genel Başkan’ınız, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor ve ‘Ben helallik istiyorum’ diyor. Neden? Çünkü ‘Orada gerekeni yapamadık’ diyor. Gerekeni yapamadıysanız buradaki en büyük olgunluk, hatanızı kabul etmenizdir. Bir kişinin yaptığı şey üzerinden... Sanki bu büyük bir kıyamet ve bunun arkasından konuşan, haklı olan, eleştiren bütün herkesin eleştirisi yok oluyor, gidiyor; böyle bir yaklaşım doğru değil. ‘İnsanlarımız öldü’ diyorsunuz, insanlarla ilgili, ölümleriyle ilgili helallik istiyorsunuz. Hiç olmazsa istediğiniz şeyin arkasında durun, bir kere yapın bunu ya. Bir erdemlilik gösterin ya” diye konuştu.