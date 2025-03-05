Meclis'te "iftar saati" gerginliği: Bekir Bozdağ, CHP'yi hedef alan AK Partili Osman Gökçek'i yalanladı

Meclis Genel Kurulu'nda "iftarda oylama" gerginliği yaşandı, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in sosyal medyadaki iddialarına sert sözlerle tepki gösterdi.

Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başarır'ın orucunu açan AK Partilililerin yokluğunu fırsat bilerek oylama yaptırdığını iddia etti.

Değerli vatandaşlarımız Ak Parti milletvekilimizin oruç açmasını fırsat bilen CHP grup başkan vekili Ali Mahir Başarır Mecliste iftar saatinde yoklama yaptırdı.

İBB’de cumaya gidenleri fişleyen CHP’liler şimdi de iftar yapanları fırsat bilip meclisi kapattırmaya çalışıyor.… — Osman Gökçek (@OsmanGokcek_) March 4, 2025

CHP'lileri hedef aldı: "Hiç utanmanız yok mu?"

Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, AK Parti Milletvekilimizin oruç açmasını fırsat bilen CHP grup başkan vekili Ali Mahir Başarır Mecliste iftar saatinde yoklama yaptırdı. İBB’de cumaya gidenleri fişleyen CHP’liler şimdi de iftar yapanları fırsat bilip meclisi kapattırmaya çalışıyor. İnsanların inancına saygınız yok mu? Sizde hiç utanma yok mu?" diye sordu.

"Ben niye iftar açma saatinde yoklama alayım?

CHP Mersin Milletvekili Başarır, Gökçek'in yaptığı paylaşıma tepki göstererek, Meclis Genel Kurulu'nda söz aldı. Başarır, "Adını bile söylemekten utanç duyduğum bir milletvekili bu tweeti atıyor. Olmaz. Biz siyasi rakip olabiliriz, birbirimize ağır eleştirilerde bulunabiliriz ama bu bir provokasyon. Bu olmaz, bu bir suç. Niye ben iftar açma saatinde milletvekillerimizin iftar açmasını engellemek için yoklama alayım?" dedi.

Başarır ardından Meclis Başkanı AK Partili Bekir Bozdağ'a, "Sayın başkanım iftar saatine yakın ara verdiniz. Yaklaşık bir saate aşkın süre milletvekillerimiz personelimiz iftarını açtı sonra geldiniz ve Meclis'i açtınız doğru mu?" diye sordu.

Adını bile anmaktan utandığım AKP milletvekili, iftar saatinden 1 saat sonra yapılan yoklamayı çarpıtıp yalan siyasetine sarılıyor.



Meclis Başkanı'nın ve genel kurulun şahitliği varken, böyle bir iftirayı atmak düpedüz provokasyondur ve suçtur!



Bu milletvekili ve ailesi,… https://t.co/AfYBmcffoP pic.twitter.com/HUqxSEwAzS — Ali Mahir Başarır (@alimahir) March 4, 2025

Bozdağ, Başarır'ı teyit etti

Bozdağ, "Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, bugünkü görüşmeler sırasında CHP Grubunun önerisini oyladık ve 55 dakika ara verdik. Sonra İç Tüzük 37 görüşüldü, arkasından yoklama istendi yani muhtemelen bir saati geçti diye tahmin ediyorum. CHP Grubu o zaman yoklama talep etti; iftar saatinden herhalde bir saat vakit geçtikten sonraydı" diyerek Başarır'ı onaylamış, Gökçek'i ise yalanlamış oldu.

Meclis tutanaklarında ne yazıyor?

Meclis tutanaklarına göre de 18:49'da birleşime "55 dakikalık" ara verilirken, oturum 19:49'da açıldı. Ankara'da 4 Mart'ta (dün) iftar saati 18:50'deydi.