  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Meclis'te "iftar saati" gerginliği: Bekir Bozdağ, CHP'yi hedef alan AK Partili Osman Gökçek'i yalanladı
Takip Et

Meclis'te "iftar saati" gerginliği: Bekir Bozdağ, CHP'yi hedef alan AK Partili Osman Gökçek'i yalanladı

AK Parti vekili Osman Gökçek'in CHP'li Ali Mahir Başarır'ın iftarını açan AK Partililerin yokluğunu fırsat bilerek oylama yaptırdığı iddiası Meclis'te gerginliğe neden oldu. Genel Kurul'da söz alan Başarır, oturum kapanış-açılış saatlerini Meclis Başkanı Bekir Bozdağ'a doğrulatarak Gökçek'i yalanladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meclis'te "iftar saati" gerginliği: Bekir Bozdağ, CHP'yi hedef alan AK Partili Osman Gökçek'i yalanladı
Takip Et

Meclis Genel Kurulu'nda "iftarda oylama" gerginliği yaşandı, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in sosyal medyadaki iddialarına sert sözlerle tepki gösterdi.

Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başarır'ın orucunu açan AK Partilililerin yokluğunu fırsat bilerek oylama yaptırdığını iddia etti.

CHP'lileri hedef aldı: "Hiç utanmanız yok mu?"

Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, AK Parti Milletvekilimizin oruç açmasını fırsat bilen CHP grup başkan vekili Ali Mahir Başarır Mecliste iftar saatinde yoklama yaptırdı. İBB’de cumaya gidenleri fişleyen CHP’liler şimdi de iftar yapanları fırsat bilip meclisi kapattırmaya çalışıyor. İnsanların inancına saygınız yok mu? Sizde hiç utanma yok mu?" diye sordu.

"Ben niye iftar açma saatinde yoklama alayım?

CHP Mersin Milletvekili Başarır, Gökçek'in yaptığı paylaşıma tepki göstererek, Meclis Genel Kurulu'nda söz aldı. Başarır, "Adını bile söylemekten utanç duyduğum bir milletvekili bu tweeti atıyor. Olmaz. Biz siyasi rakip olabiliriz, birbirimize ağır eleştirilerde bulunabiliriz ama bu bir provokasyon. Bu olmaz, bu bir suç. Niye ben iftar açma saatinde milletvekillerimizin iftar açmasını engellemek için yoklama alayım?" dedi.

Başarır ardından Meclis Başkanı AK Partili Bekir Bozdağ'a, "Sayın başkanım iftar saatine yakın ara verdiniz. Yaklaşık bir saate aşkın süre milletvekillerimiz personelimiz iftarını açtı sonra geldiniz ve Meclis'i açtınız doğru mu?" diye sordu.

Bozdağ, Başarır'ı teyit etti

Bozdağ, "Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, bugünkü görüşmeler sırasında CHP Grubunun önerisini oyladık ve 55 dakika ara verdik. Sonra İç Tüzük 37 görüşüldü, arkasından yoklama istendi yani muhtemelen bir saati geçti diye tahmin ediyorum. CHP Grubu o zaman yoklama talep etti; iftar saatinden herhalde bir saat vakit geçtikten sonraydı" diyerek Başarır'ı onaylamış, Gökçek'i ise yalanlamış oldu.

Meclis tutanaklarında ne yazıyor?

Meclis tutanaklarına göre de 18:49'da birleşime "55 dakikalık" ara verilirken, oturum 19:49'da açıldı. Ankara'da 4 Mart'ta (dün) iftar saati 18:50'deydi.

CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma başlatıldıCHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma başlatıldıGündem

 

 

Gündem
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şahıs Isparta'da yakalandı
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şahıs Isparta'da yakalandı
Saadet lideri Arıkan'dan "İmralı süreci" açıklaması: "Milli Görüş’ün fikri birikimini dahil etmeye hazırız"
Saadet lideri Arıkan'dan "İmralı süreci" açıklaması
Vali Gül, İmamoğlu'na yanıt verdi: "Şehri ilgilendiren konulardan çok siyaset konuşuluyor"
Vali Gül, İmamoğlu'na yanıt verdi: "Şehri ilgilendiren konulardan çok siyaset konuşuluyor"
Mansur Yavaş: Barış isteriz ama suç işleyenler cezasını çekecek
Mansur Yavaş: Suç işleyenler cezasını çekecek
Diploma soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
Diploma soruşturmasında İmamoğlu'nun ifadesi çıktı
İklim Kanunu TBMM Çevre Komisyonu’nda kabul edildi
İklim Kanunu TBMM Çevre Komisyonu’nda kabul edildi