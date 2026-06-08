Meclis'te Kılıçdaroğlu hareketliliği: Resmi yazı gönderdi

'Mutlak butlan' kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanlığı görevini üstlenen Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran Salı günü TBMM'de bir sunuş konuşması gerçekleştireceğini bildirdi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını takip edecek ziyaretçilerin Genel Kurul salonuna kabul edilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına resmi başvuruda bulunuldu.

Özgür Özel: Yarınki grup toplantısında ben konuşacağım

Özgür Özel sabah saatlerinde Meclis'te partisinin bazı milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

Partisinin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik mahkemece verilen "mutlak butlan" kararını eleştiren Özel, bugün herkesin olağanüstü kurultay yapılması gerektiğine dair fikir beyan ettiğini söylemişti

Özgür Özel, "Grup Başkanvekili arkadaşımız Meclis Başkanlığına gerekli başvuruyu yapıyor. Yapmayacaktık ama yarın Grup Başkanvekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyrek'i kürsüde anacağım. Partililerimizi yarınki grup toplantısına hem Ferdi Zeyrek'i anmaya hem partisine omuz vermeye davet ediyorum. açıklamasında bulunmuştu.