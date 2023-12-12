Meclis'te konuşma yaparken bayıldı: SP Milletvekili Hasan Bitmez hastaneye kaldırıldı

TBMM Genel Kurulu'nda, Saadet Partisi (SP) Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kürsüde konuşurken fenalaşarak yere yığıldı.

İsrail-Filistin savaşına ilişkin değerlendirmeler yapan Bitmez, sözlerini tamamlandığı sırada fenalaşarak yere düştü. Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca oturuma ara verirken, ilk müdahale doktar milletvekilleri tarafından yapıldı.

Sağlık ekiplerinin geldiği Genel Kurul salonunda Bitmez’e İYİ Partili Turhan Çömez tarafından kalp masajı yapıldı. Genel Kurul salonunda yaklaşık 15 dakika kadar süren kalp masajının ardından Bitmez, sedyeyle salondan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bitmez'in anjiyo olacağı bildirildi.

Sağlık durumu hakkında açıklama

Saadet Partisi Basın Müşaviri Hacı Murat Uzgur, Bitmez'in durumu hakkında açıklama yaptı.

Uzgur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kocaeli Milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız Hasan Bitmez Bey’in durumu ciddiyetini koruyor. Bilkent Şehir Hastanesi’nde tıbbi müdahale devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bitmez'in konuşması

Hasan Bitmez, Genel Kurul'da, AK Parti sıralarına doğru bakarak Mavi Marmara Gemisi’ne yönelik saldırının ardından yaşanan gelişmeler hakkında, “Filistin davasına ihanet ettiniz. Bu anlaşmadan önce diyordunuz ki, ‘özür dilenmesi, tazminat ödenmesi, Gazze’den ambargonun kaldırılması lazım’ diyordunuz. Hiçbirisi olmadı. 20 milyon tazminat değil. Bu anlaşma İsrail vatandaşlarının her türlü sorumluluktan muaf tutulmalarını sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Bitmez, “65-70 gündür Filistin’de soykırım yapıyor. Gazze’de soykırım yapıyor. Biz, diplomatik ilişkileri kesin, gemi göndermeyin dedik. Gönderiyorsunuz. İsrail sizi adam yerine koymuyor. Yüzlerce gemi gitmeye devam ediyor. Bir taneniz gitmiyor diyemiyorsunuz. Bu sizin yüz karanız. Hakan Fidan ilginç bir savunma yapıyor: ‘İsrail ile ilişkiler Filistin’e zarar vermiyor’ diyorsunuz. Güvenlik Konseyi kifayetsiz kaldı diyorsunuz. Siz kifayetli misiniz?” dedi.

AK Parti milletvekilleri sözlerinden dolayı Bitmez’e tepki gösterdi.

Bitmez, sözlerini, “Siz, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Aslında yapıyorsunuz. Irak’ta koalisyon güçlerinin işini bitirmesi için imkanları seferber ettiğiniz gibi, bugün de gemilerle, uçaklarla İsrail için lojistik imkanlarınızı aynı şekilde seferber ediyorsunuz. Gemilerin gitmesine müsaade ediyorsunuz. Utanmadan, ‘ticaretimiz’ diyorsunuz. AK Parti’li yöneticiler ve çocuklarının sahibi ve işletmecisi olduğu gemilerle İsrail’e mühimmat taşımaktan vazgeçin diyoruz. İsrail sizin eylemsizliğinizden cesaret alıyor diyoruz, miting yapıyoruz diyorsunuz. Siz İsrail’in suç ortağısınız.” ifadeleri ile sürdürdü.

Bitmez, konuşmasının sonlarında fenalaştı, yere düştü ve başını Genel Kurul salonunda, kürsünün hemen yanındaki merdiven basamaklarına vurdu.