Meclis’te kritik hafta: TBMM, RTÜK ve HSK seçimleri yapılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu hafta seçim rüzgarı esecek. Meclis Genel Kurulu’nda yarın Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na beş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na ise üç üyelik için seçim yapılacak. 28 Mayıs tarihinde ise Meclis Başkanlığı seçim süreci başlayacak.

HSK’da seçim zamanı

Meclis Genel Kurulunda ilk olarak, 13 üyeden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) beş yeni üye seçimi yapılacak. Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden oluşan Karma Komisyon, 101 adayın başvurusunu 15 adaya düşürmüştü.

Meclis Genel Kurulu, 15 aday içinden, HSK’nın beş yeni üyesini belirleyecek. Yargıtay üyeleri arasından 3, Danıştay üyeleri arasından 1, avukatlar arasından 1 üye seçilecek.

RTÜK üyeleri seçilecek

Meclis’te HSK seçiminin yanı sıra AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından Radyo Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) da 3 üye seçilecek.

Gizli oylamada en fazla oy alan aday RTÜK'ün yeni üyesi olacak.

TBMM başkanlığı seçimi 3 Haziran'da yapılacak

Meclis'in 28. Yasama Dönemi’nin ikinci dönemi için de seçimler yapılacak.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin 7 Haziran'da sona ermesi nedeniyle Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak. Seçim süreci 28 Mayıs'ta başlayacak. Siyasi partiler, Meclis Başkanlığı için adaylarını belirleyecek. Başkanlık seçimi ise 3 Haziran'da gerçekleşecek.

Meclis Başkanlığı'nın yanı sıra, siyasi partiler, Meclis Başkan Vekillerini, Meclis Başkanlık Divanı üyelerini ve grup yönetimlerini de bu süreçte belirleyecek.

Numan Kurtulmuş yeniden aday gösterilecek

AK Parti kulislerinde, Meclis Başkanlığı için Numan Kurtulmuş’un yeniden aday gösterileceği ve bir dönem daha bu görevi yapacağı konuşuluyor.

Meclis Başkanı seçiminin birinci ve ikinci turlarında üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy aranacak.

Üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy yeterli olacak.

Cumhur İttifakının adayının üçüncü turda seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. (NTV)