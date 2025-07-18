Meclis'te kurulacak komisyon öncesi görüşme trafiği hızlandı

CANAN SAKARYA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sürece ilişkin dün yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdi. Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesini kabul etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş’un Bakan Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nu kabulü yaklaşık bir saat sürdü. TBMM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Güler ve Komutanların, TBMM Başkanlığı görevine seçilmesi dolayısıyla Kurtulmuş’a hayırlı olsun dileklerini ilettiği, kabulde ayrıca bölgedeki son gelişmeler, Türkiye’nin güvenlik öncelikleri ile “Terörsüz Türkiye” vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin konuların ele alındığı bildirildi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kabulünde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mecliste kurulacak komisyona ilişkin olarak Cumhurbaşkanını bilgilendirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle yapacağı toplantıda, komisyonun adı, üye yapısı, işleyişi, görevleri gibi pek çok başlık masaya yatırılacak. Bu toplantı sonrası artık siyasi partilerin üyelerini bildirmeleri ve komisyonun kurulmasında son aşama gelinmesi bekleniyor.

“Çabalarımızı en yoğun şekilde sürdüreceğiz”

İmralı Heyeti siyasi parti liderlerine gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir saatin üzerinde bir görüşme gerçekleştirdi. Silahların yakılmasından sonra gelinen aşama, Meclis’te kurulacak komisyon ve sürecin ilerlemesi için atılması gereken adımlar ele alındı. İmralı Heyetinden Van Milletvekili Pervin Buldan görüşme sonrası yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel’in barış meselesine başından beri sunmuş olduğu katkının önemli olduğunu belirterek, “Sayın Özel’in barış sürecine bundan sonra da destek vereceğini öğrenmiş olduk. Yapılacak komisyon toplantısı önemli bir toplantı. Buradan çıkacak sonuçları hep birlikte bekliyoruz. Sonuçlarını göreceğiz” dedi. Mardin Milletvekili Mithat Sancar ise Meclisin devreye girmesini önemli olduğunu belirterek, barışın yerleşebilmesi için toplumsallaşması gerektiğini bunu için de hukuksal güvenceler ve demokratik mekanizmaların önemli olduğunu söyledi. Sancar, “ Elbette her siyasi partinin ve her toplumsal aktörün bu süreçten beklentilerinde ve bu sürece bakışlarında farklılıklar olabilir. Ama 50 yılda birikmiş acılarla devam eden bu sorunda bir çözüme ulaşmak için de olağanüstü bir gayret sarf etme gibi bir yükümlülüğümüz var” dedi.