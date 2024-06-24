Meclis’te mesai başlıyor: Ana gündem ekonomi ve yargı paketi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde ekonomi ve dokuzuncu yargı paketi var. Asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi uygulamasını içeren yeni vergi paketinin de Meclis’e diğer hafta sunulması bekleniyor.

Kripto para piyasası

Gelecek hafta Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin görüşülmesi bekleniyor. Teklif ile, kripto para piyasasında şeffaflığı artırmak ve yatırımcıyı korumanın yanı sıra, kurallara uymayan platformlara ağır yaptırımlar getirilmesi öngörülüyor.

Uçağa binmenin kuralları değişiyor

Ulaştırma alanında bazı yeni düzenlemeler öngören teklif de Meclis tatile girmeden genel kurulda görüşülecek. Bu teklife göre, havalimanı girişlerinde tüm yolcular cihazla aranacak. Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacak.

Asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi uygulamasına geçilmesi

AKP’nin Meclis’e sunacağı vergi paketinde ise asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi uygulamasına geçilmesi öngörülüyor. Teklifte, bazı KDV istisnalarının kaldırılması, engellilerin araç alımındaki ÖTV indirimi uygulamasının yeniden düzenlenmesi, yurt dışı çıkış harcının artırılması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında bazı vergi cezalarının artırılması gibi düzenlemeler de öngörülüyor.

Motokuryeler, AR-GE personeli

Vergi paketinde ayrıca vergi kaçıranları bildirenlere verilen ihbar ikramiyelerinin artırılması, motokuryelerin elde ettiği gelirin vergilendirilmesi ve AR-GE personeline uygulanan ücret istisnasına üst limit getirilmesi yer alıyor.

Yem, gübre, yabancılara verilen sağlık hizmetleri, basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV istisnasının yeni teklifle kaldırılması hedefleniyor.

9. yargı paketi

Meclis tatile girmeden önce, casusluk faaliyetleriyle etkin mücadele amacıyla TCK’da yeni bir suç ihdas edilmesi ve cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren 9’uncu Yargı Paketi de kanunlaştırılacak. Bu doğrultuda denetim serbestliğinden faydalanabilmek için en az 30 gün cezaevinde kalma şartı gelecek. Mevcut durumda, iki yıl ve altında ceza alan kişiler cezaevine girmiyor. Toplumdaki cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için hükümlülerin denetimli serbestlikten faydalanabilmesi, 30 gün cezaevinde kalma şartına bağlanacak.

Türkiye gazetesinin aktardığına göre, teklifle ayrıca hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılacak ve ön ödeme kapsamına alınacak. Para cezası artık devlete ödenecek.

Boşanma davasının reddi sonrası üç yıl bekleme kuralı bir yıla inecek. Anayasa Mahkemesi üç yıllık sürenin taraflara katlanamayacakları bir külfet yüklediği gerekçesiyle bu hükmü iptal etmişti.