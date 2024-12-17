Mecliste 'Mor ve Ötesi' tartışması! "Son seçimde moru da gösterdi ötesini de..."

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde söz aldı.

Başarır, konuşmasına "70 dakikada 14 milletvekili konuştu, bazıları sataşmada bulundu. Kısa bir süre içinde hepsine yanıt vermeye çalışacağım" diyerek başladı ve sözlerine şöyle devam etti:

"Sana moru da gösterdi ötesini de..."

"Burada muhalefet yoksulluk, emek, emekçi, işçi, sefalet... Bunlardan bahsederken bu arkadaşlarımızın hiçbiri bunlarla ilgili bütçede bir umut vermedi. Toplamda saydım 97 kere Recep Tayyip Erdoğan dedi.

İzmir Milletvekili Kadir İnan Ekrem Bey ile başladı, konserlerle devam etti. Hatta Mor ve Ötesi grubunun konserleriyle ilgili bazı yorumlarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu 3 seçimde AK Parti'yi evire çevire yendi kazandı. Mor ve Ötesi'ni milyonlarca genç dinliyor. En son seçimde Ekrem İmamoğlu o gençlerle sana moru da ötesini de gösterdi. Televizyonda senin yüzünü gördüm mosmordu."