Meclis'te salgın mı var? Vekillerin de olduğu 77 kişi hastaneye başvurdu

Son iki gündür Meclis yerleşkesinde peş peşe sağlık şikayetleri dikkat çekti.

Aralarında 5 milletvekilinin de bulunduğu 77 kişi, karın ağrısı, ishal, kusma ve halsizlik şikayetiyle Meclis Hastanesi’ne başvurdu.

Meclis'te salgın mı var?

Yaşanan bu durum, “Meclis’te salgın mı var?” paniğine neden oldu.

NTV’ye konuşan yetkililer Meclis'te herhangi bir salgın ya da zehirlenme vakasının olmadığını belirtti.

Şikayetlerin yalnızca Meclis’te yemek yiyenlerle sınırlı olmadığı da dikkat çekti.

"9 bin 500 kişi yemek yedi"

Yetkililer, “Önceki gün Meclis'te 9 bin 500 kişi yemek yedi. Şikayetçi olanların sayısı 80'i bile bulmadı. Bu durumun Meclis’le doğrudan ilgisi yok gibi görünüyor” dedi.

Yemek ve sudan numune alındı

Yine de Meclis lokantalarında sunulan tüm yemeklerden ve çay ocaklarında kullanılan içme suyundan numuneler alınarak tahlile gönderildi.

Halk Sağlığı ekipleri de Meclis yerleşkesinde detaylı inceleme başlattı.