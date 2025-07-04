  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Meclis'te salgın mı var? Vekillerin de olduğu 77 kişi hastaneye başvurdu
Takip Et

Meclis'te salgın mı var? Vekillerin de olduğu 77 kişi hastaneye başvurdu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) aralarında bazı milletvekillerinin de olduğu 80’e yakın kişi, aşırı halsizlik, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelik oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meclis'te salgın mı var? Vekillerin de olduğu 77 kişi hastaneye başvurdu
Takip Et

Son iki gündür Meclis yerleşkesinde peş peşe sağlık şikayetleri dikkat çekti.

Aralarında 5 milletvekilinin de bulunduğu 77 kişi, karın ağrısı, ishal, kusma ve halsizlik şikayetiyle Meclis Hastanesi’ne başvurdu.

Meclis'te salgın mı var?

Yaşanan bu durum, “Meclis’te salgın mı var?” paniğine neden oldu.

NTV’ye konuşan yetkililer Meclis'te herhangi bir salgın ya da zehirlenme vakasının olmadığını belirtti.

Şikayetlerin yalnızca Meclis’te yemek yiyenlerle sınırlı olmadığı da dikkat çekti.

"9 bin 500 kişi yemek yedi"

Yetkililer, “Önceki gün Meclis'te 9 bin 500 kişi yemek yedi. Şikayetçi olanların sayısı 80'i bile bulmadı. Bu durumun Meclis’le doğrudan ilgisi yok gibi görünüyor” dedi.

Yemek ve sudan numune alındı

Yine de Meclis lokantalarında sunulan tüm yemeklerden ve çay ocaklarında kullanılan içme suyundan numuneler alınarak tahlile gönderildi.

Halk Sağlığı ekipleri de Meclis yerleşkesinde detaylı inceleme başlattı.

Gündem
Antalya'da hayvan parkından kaçarak 1 kişiyi yaralayan aslan öldürüldü
Antalya'da hayvan parkından kaçarak 1 kişiyi yaralayan aslan öldürüldü
Bakan Uraloğlu duyurdu: Çamlıca Kulesi'ne benzer kuleler 30 büyükşehirde kurulacak
Bakan Uraloğlu duyurdu: Çamlıca Kulesi'ne benzer kuleler 30 büyükşehirde kurulacak
Türkiye’de yılın başından itibaren çıkan üç bini aşkın yangının yüzde 25’i son 10 günde yaşandı
Türkiye’de yılın başından itibaren çıkan üç bini aşkın yangının yüzde 25’i son 10 günde yaşandı
Tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek, savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti
İmamoğlu’ndan iktidara: Hiçbir tehdit, gözaltı, iftira sizi kurtaramayacak, sandık gelecek!
İmamoğlu’ndan iktidara: Hiçbir tehdit, gözaltı, iftira sizi kurtaramayacak, sandık gelecek!
Gazeteci Timur Soykan adliyeye sevk edildi
Gazeteci Timur Soykan adliyeye sevk edildi