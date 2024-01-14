Meclis'te terörle mücadele oturumu: Bakan Güler ve Fidan açıklama yapacak
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, salı günü terör saldırılarıyla ilgili TBMM'yi bilgilendirecek.
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TBMM Genel Kurulu, 16 Ocak Salı günü saat 15.00’te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında açılacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör saldırılarına yönelik Genel Kurulu bilgilendirecek.
Görüşmelerin tamamlanmasından sonra ise terörü lanetleyen ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine dair TBMM Başkanlık tezkeresi okunup oylanacak.