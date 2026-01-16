Meclis’te trafik bilmecesi: Bir ileri iki geri

BESTİ KARALAR

Yasa teklifi iki yasama yılıdır Genel Kurul’da bekliyor. Ne ilerliyor, ne de geri çekiliyor. AK Partili milletvekilleri ve MHP’nin yasa teklifine karşı olduğu biliniyor ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Meclis’ten geçsin diye direniyor. Sonuç ne olur bilinmez ama trafik yasası yılan hikayesine döndü.

2025 Mayıs ayında TBMM'ye sunulan ancak yol kenarındaki hız tabelalarının düzenlemesi nedeniyle Mecliste görüşmeleri ertelenmişti. Ekim 2025’de TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri başlayan teklife başta MHP olmak üzere muhalefet partilerinin eleştirileri var. Sadece muhalefet değil AK Parti içinden de çok sayıda milletvekili teklife karşı. Teklifin görüşmelerine ise pek çok kez ara verildi. O arada pek çok kanun teklifi yasalaştı. Eleştiriler nedeniyle teklifin görüşmeleri geçen yıl askıya alındı. Ocak ayı ile birlikte teklifin görüşmelerine yeniden başlandı.

AK Parti içinde ‘direnç mi var?’ soruları

Meclis’e sunulduğu günden beri tartışmalara neden olan Trafik Kanun teklifi iktidar ve muhalefeti de karşı karşıya getirdi. Geçen hafta Genel Kurul’da teklifin görüşmelerine yeniden başlandı. Ancak, TBMM Genel Kurulu'nun, üç gün üst üste toplantı yeter sayısı bulunamadığı gerekçesiyle kapanması, "AK Partili vekiller içinde teklife yönelik bir direnç mi var?" sorusunu akıllara getirdi. AK Parti yöneticileri, sürekli yoklama istedikleri için Meclis'i çalıştırmadıkları gerekçesiyle muhalefeti eleştirirken, muhalefet, kendilerinin verdiği hiçbir önergenin iktidar partisi tarafından dikkate alınmadığına işaret ederek, teklifi savunma sorumluluğunun AK Parti'de olduğunu dile getiriyorlar.

"Ceza odaklı" olduğu gerekçesiyle eleştirilen teklif, üzerinde bazı değişikliklere gidilerek Adalet Komisyonu'ndan geçirilmiş, ardından Genel Kurul'a indirilmişti. Ancak eleştiriler devam etmiş, Genel Kurul'da teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra maddelerin oylaması yeni döneme bırakılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aylardır yasayla ilgili "ikna turlarını" sürdürse de kulislerde teklifin AK Partili vekillerin de tam onayını alamadığı konuşulmuştu. 36 maddelik teklif yaklaşık 8 aydır Meclis gündeminde ne ilerliyor, ne geri çekiliyor. Teklifin bu hafta da yasalaşması da beklenmiyor.