Meclis'te Akın Gürlek krizi: Muhalefet tepki gösterdi, Genel Kurul karıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi'nin yemin edeceği Meclis Genel Kurulu’nda CHP'nin tepkisi sonrası kavga çıktı.

CHP'li vekiller kürsü önünde protestosunu sürdürürken Meclis'te milletvekilleri arasında tartışma çıktı. AK Parti'li Osman Gökçek, CHP'li Mahmut Tanal arasında yumruklu kavga yaşandı.

CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında arbede

TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü oturumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığı görevine Akın Gürlek’in, İçişleri Bakanlığı görevine ise Mustafa Çiftçi’nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek’i yemin etmek üzere kürsüye çağırdı. Ancak bu sırada CHP’li milletvekillerinin tepki göstermesi üzerine, CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

CHP'li Tanal'ın yaralandığı kavganın ardından Gürlek, Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti. Gürlek'in yemini sırasında AKP'li vekiller Gürlek'in etrafında çember oluştururken muhalefet sıralarından Anayasa kitapçığı fırlatıldı.

Akın Gürlek’in yemin etmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi de AK Parti milletvekillerinin arasında yemin etti. Törenin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime 15 dakika ara verdi.

Murat Emir: Yapılan yeminin geçersiz

TBMM’de yaşanan gerginliğin ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Emir, Akın Gürlek’in usule uygun şekilde çağrılmadan kürsüye geldiğini ve yemin sürecinin prosedürlere uygun gerçekleşmediğini savunarak, yapılan yeminin geçersiz olduğunu ileri sürdü.

Emir, törenin gerekli şartlar sağlanmadan gerçekleştirildiğini öne sürerek, bu nedenle Adalet Bakanlığı görevinin hukuken tamamlanmadığını iddia etti. Ayrıca Gürlek’in geçmiş görevlerine yönelik eleştirilerde bulunan Emir, söz konusu atamanın demokrasi ve hukuk açısından yanlış olduğunu savundu.

CHP olarak, Anayasa’ya uygun şekilde yapılan bakan yemin törenlerine bugüne kadar katıldıklarını belirten Emir, mevcut sürecin bu çerçevede değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.