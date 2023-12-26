Meclis'te yılın son mesaisi: Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye için tarih netleşti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe maratonu sona erdi. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şimdi gözler emekliye 5 bin lira ikramiye ödemesinde... Meclis Genel Kurulu'nda yılın son haftasında, yarım kalan yasama faaliyetleri için mesai yapılacak.

Genel Kurul'da, 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin görüşülmesine devam edilecek.

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye hangi tarihte yatacak?

Teklifin yasalaşmasını öncelikle çalışan emekliler bekliyor. 5 bin liralık ek ödeme, teklif yasalaşınca bu hafta sona ermeden hesaplara yatacak. Torba yasanın 27-28 Aralık tarihlerinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacağı öngörülüyor.

Teklife göre, Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki vergi istisnası devam edecek.

Şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırabilmeleri için süre 2 yıl daha uzatılacak. Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satanların cezası 10 kat artırılacak. Sosyal medyada içerik üretenlere ilişkin vergi düzenlemesinin de kapsamı genişletilecek.

Yılın son grup toplantıları

Meclis'te ayrıca yılın son grup toplantıları yapılacak.

Bugün MHP ve CHP grup toplantılarında, çarşamba günü de İYİ Parti ve Saadet Partisi gruplarında liderler kürsüde konuşacak.

Bakan Işıkhan'dan emekliye ikramiye açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine ilişkin, "Kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık" demişti.