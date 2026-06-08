CHP'de kriz sürüyor: Özgür Özel açıklama yapacak

Özgür Özel, saat 13:00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) CHP Grup koridorunda açıklama yapacak.

Gündem maddeleri arasında mutlak butlan kararının ardından yeniden genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği grup toplantısının da olması bekleniyor.

Salı günü Kılıçdaroğlu konuşacak

Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısı için konutundan ayrıldığı sırada "CHP Grup Toplantısı'nda sizi görecek miyiz" sorusuna, "Elbette" yanıtını vermişti.

CHP'nin yeni Sözcüsü Müslim Sarı da yaptığı açıklamada, "Grup Toplantımıza Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatıyla katılacak. Dolayısıyla salı günü bu toplantıyı yapacağız" demişti.

Numan Kurtulmş'tan açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da CHP'nin grup toplantısı hakkındaki tartışmalara ilişkin, "Yasal mevzuat açık, CHP'nin Genel Başkanı partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, bunu önleyecek madde yok" dedi.