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Meclis'te yoğun mesai: İşte öne çıkan gündem başlıkları...

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftayı yoğun mesai ile karşılayacak. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri başlayacak. 9'uncu Yargı Paketi'nin ilk görüşmeleri, Adalet Komisyonu'nda yapılacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündeminde ise kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenleme var.

Haber Merkezi
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Meclis'te yoğun mesai: İşte öne çıkan gündem başlıkları...
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Öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmesi, yargısal süreçlerin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler ve kamuda tasarruf tedbirleri...

Bu hafta hem Meclis Genel Kurulu'nda hem de komisyonlarda yoğun mesai var.

Öğretmene şiddet tutuklama sebebi olacak

Genel Kurul'da Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Düzenleme ile tüm eğitim çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret ve saldırı gibi suçlarda cezalar yüzde 50 oranında artırılacak. Şiddet olaylarında hapis cezası ertelenemeyecek, bu suçlar doğrudan tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılama yolu kapatılacak. Teklif ile Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmen adayları atamadan önce burada eğitim alacak.

9'uncu Yargı Paketi Meclis gündeminde

Yeni haftada komisyonların gündemi de oldukça yoğun. Adalet Komisyonu 9'uncu Yargı Paketi'ni görüşmek üzere toplanacak.

Teklifte, hakaret suçlarına ilişkin yeni düzenlemeler yer alıyor. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu ön ödeme kapsamına alınacak. Yalnızca hukuk fakültesi mezunları, uzlaştırmacı olabilecek. Ara buluculuk için avukatlık mesleğinde en az 5 yıllık kıdem şartı aranacak.

Kamuda tasarruf düzenlemesi TBMM'de

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Teklifle tasarruf tedbirlerini izleme, denetim ve raporlama yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilecek. Tasarruf tedbirlerine uymayan personele yaptırım yolu açılacak. Deprem bölgesindeki illerde, nüfus kaybının hizmete yansımaması için adım atılacak.

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