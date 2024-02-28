Meclis'te yoklama tartışması

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurul açılışında, "Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 65’inci birleşimini açıyorum. Toplantı yeter sayısı vardır. Görüşmelere başlıyoruz." dedi. Bunun üzerine CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, yeterli sayı olmadığını söyledi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da toplantı yeter sayısının olmadığının görüldüğünü belirterek, “Bu konuda 57’nci madde hükmü de açıktır, oylama yapmanızı diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bozdağ, toplantı yeter sayısı olduğunu itiraz öncesi tespit ettiğini kaydederek, bundan sonraki süreçlerde istendiğinde tespitten önce olursa oylama yapılabileceğini belirtti. Bozdağ, İçtüzük 57. maddede "Başkan birleşimi açarken tereddüde düşerse yoklama yapar" ifadesi yer aldığını hatırlattı. İtiraz eden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, usul tartışması açılmasını istedi. Bunun üzerine usul tartışması açıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, İçtüzük 57. maddeyi hatırlatarak, “57’nci madde çok açık. 57’nci madde 'Başkan birleşimi açarken tereddüde düşerse yoklama yapar. Tezkerelerin oylanması ile kanunların oylanması esnasında işaretle oylamaya geçilirken en az 20 milletvekili ayağa kalkmak veya önerge vermek suretiyle yoklama yapılmasını isteyebilir' şeklinde çok açık ifade ediyor. Dolayısıyla herhangi bir tereddüt söz konusu olmadığı için kararınız yerindedir efendim” şeklinde konuştu.

Gökhan Günaydın ise, 'Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışabilmesi için üye tam sayısının en az 3'te 1’nin Genel Kurulda bulunmasının zorunlu olduğunu biliyoruz. Bunu biz biliyorsak Meclis Başkanvekili olarak siz de biliyorsunuz. Zaten Meclis personeli arkadaşımız da İçtüzük konusunda sizi destekliyor. Buraya bakalım, burada 200 kişi var mı.” diye konuştu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Anayasa’nın 96’ncı maddesine göre toplantı yeter sayısı için 200, karar yeter sayısı için 151’in şart görüldüğünü belirterek, “Meclis Başkanı ve başkanvekillerinin görevi hakemliktir. Hakemin görevi de penaltı olduğu zaman topu penaltı noktasına dikmektir.” ifadelerini kullandı.

AK Parti milletvekillerinin itirazı üzerine Kaya, tepki gösterdi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurulun 28. dönemde neredeyse birleşimlerinin tamamına yakınının yoklama yapılmadan müşahede üzerine açıldığını söyleyerek, “Gerekçede de açılışta yoklamanın zorunlu olmadığı belirtilmiştir. 20 milletvekilinin yoklama istemi yetkisi ise birleşimin başında değil, ikinci fıkraya göre işaretle oylamaya geçilirkendir. Bu nedenle tutumumda bir değişiklik yoktur.” diye konuştu.