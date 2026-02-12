Meclis’te yumruklu saldırıya uğrayan Mahmut Tanal ilk kez konuştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni Adalet ve İçişleri Bakanları'nın yemin töreni sırasında çıkan kavgada yaralanan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yaşananların ardından ilk kez konuştu. Bilindiği üzere dün kürsü işgali sırasında siyasetçiler birbirlerine girmiş, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Tanal'a yumruk atmıştı.'

Mahmut Tanal'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ortaya çıkan manzaralar hiçbirimizi memnun etmemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kavganın değil, müzakerenin meclisi olmalıdır. Buna karşılık Türkiye’de cumhuriyetimize, demokrasimize ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik saldırılar bardağı taşırmıştır.

Dolayısıyla bu saldırıları yönetenlerin memleketin en önemli ve en güzide bakanlıklarına getirilmesi kamu vicdanını yaralamıştır. Kürsü işgali bu Meclis’te ilk kez yapılan bir eylem değildir. Üstelik çok uzun yıllara dayanmaktadır.

Geçmişte, bugün millî görüşün temsilcisi olarak Meclis’te olduğunu iddia edenlerin eski temsilcileri tarafından Meclis kürsüsü defalarca işgal edilmiştir. Bu, demokratik tahammül çerçevesinde değerlendirilmiş bir eylem biçimidir.

"AK Parti’li milletvekilleri topluca ve eş zamanlı biçimde koştular"

Ancak dünkü olayda kamuoyuna yansıtılanın aksine, kürsüyü ilk fiilen işgalli hâle getiren Cumhuriyet Halk Partisi grubu değildir. Grup Başkan Vekilimiz Murat Emir kürsüye doğru ilerlerken, AK Parti’li milletvekilleri topluca ve eş zamanlı biçimde koşarak kürsünün etrafını kapatmış, kürsü çevresini blokaj altına almıştır.

Böylece kürsüyü fiilen işgalli hâle getiren ilk hareket AK Parti grubu tarafından gerçekleştirilmiştir. Yaşanan gerilim bu organize tutumun sonucudur. Dün Meclis nöbetçi başkanvekili Pervin Buldan iken, görev değişikliği yapılarak Bekir Bozdağ başkanvekilliği görevine getirilmiştir.

'Bekir Bozdağ'ın görevlendirilmesi dikkat çekici'

Bu değişiklik dahi sürecin ne kadar planlı ve organize olduğunun açık göstergesidir. Bugüne kadar Meclis’te en tartışmalı ve hukuka aykırı iş ve işlemlerin altına imza atılan süreçlerde Bekir Bozdağ’ın görevlendirilmiş olması dikkat çekicidir.

Dün yaşanan hukuk dışı işlemin içerisinde de organizasyonun bir parçası olarak yer almıştır. Böyle bir ortamda Meclis Başkanı Bekir Bozdağ’ın, İçtüzük uyarınca görüşmelere ara vermek yerine Adalet Bakanı’nı yemin etmek üzere fiilen kapatılmış olan kürsüye davet etmesi, olayların daha da büyümesine neden olmuştur.

"Planlanmış bir müdahale vardı"

Bu süreçte sistemli bir saldırıya uğradım. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum ki Osman Gökçek ve Mahmut Tanal tek başlarına karşı karşıya kalsalar ne olacağını tahmin etmek zor değildir. Karşımızda çok sayıda kişiyle planlanmış bir müdahale vardı.

"Dengemi kaybettim"

Bu esnada beni tutanların da etkisiyle dengemi kaybetmem sonrasında çeşitli görüntüler ortaya çıkmıştır. Ben Türkiye’de demokrasinin ve Atatürk Cumhuriyeti’nin temel ilkelerinin müdafaa ve muhafaza edilmesi için fedakârca çalıştım.

Bundan sonra da fedakârca çalışmaya devam edeceğim. Şu bilinsin ki Türkiye, bu saldırıları içeride ya da dışarıda yapanların yanına bırakmayacak kadar büyük bir ülkedir. Biz her zaman demokrasi ve Cumhuriyet’in yanında bulunmaya, bu değerleri savunmaya ve bu değerler için gerekli mücadeleyi sonuna kadar vermeye devam edeceğiz."