Tansiyon yükseldi, Meclis'te 'zeytinlik' kavgası çıktı (Video)

Genel Kurul'da milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Genel Kurul'da gerilimin nedeni ise zeytinlik alanlarda maden faaliyetlerine izin verilmesine yönelik yasa teklifiydi. Tansiyonun bir hayli yükseldiği görüşmelerde AK Parti ile CHP'li vekiller arasında sert tartışmalar yaşandı.

Tansiyonun yükseldiği anlarda AK Parti ve CHP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.



DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Bu duruma tepki gösteren AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Koca'nın üzerine yürüdü.

Yaşanan arbede üzerine Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl oturuma ara verdi.

CHP'den kürsü işgali

Genel Kurul'da yaşanan kavga öncesi ise teklifin geri çekilmesini isteyen CHP'liler kürsüyü işgal ederek protesto gösterisi yaptı.

Kürsü işgalinin sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl oturuma iki kez ara vermek zorunda kaldı.