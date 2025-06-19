Meclis’te zeytinlik tartışması: Komisyonda yumruklu kavga çıktı

TBMM Komisyonu’nda görüşülen ve zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören teklif, ciddi gerilime yol açtı. Tartışmalar, zeytinciler ve sivil toplum kuruluşlarının komisyona alınmaması nedeniyle alevlendi. Muhalefet milletvekilleri “Sivil toplum susturulamaz” diyerek söz konusu uygulamaya tepki gösterdi. Gerginlik kısa sürede fiziksel bir kavgaya dönüştü; milletvekilleri arasında yumruklu arbede yaşandı. Toplantı, arbede sonrası duraksarken, komisyonun ve teklifin akıbeti ilerleyen günlerde netleşecek.

Yumruklar havada uçuştu

Komisyondaki söz alma tartışmaları sırasında ortam gerildi, milletvekilleri arasında itişmeler başladı. Kısa süre içinde bazı isimler arasında fiziksel müdahaleler ve yumruklaşmalar yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından, görüşmelere geçici olarak ara verildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökçen Tuncer tartışmaya ilişkin şunları kaydetti;

"AK Parti’nin geçen hafta Meclis Başkanlığı’na sunduğu, (zeytin ağaçlarının taşınmasını da kapsayan) yeni enerji kanun teklifinin komisyon toplantısı çok gergin başladı. Salon çok kalabalık. Bazı komisyon üyelerine dahi yer kalmadı. STK temsilcilerinin bir kısmı giremedi. Aralarında madenciler de var zeytin çiftçisi de..."

Maden işçileri “Bu yasayla işsiz kalacağız. Zeytincileri aldılar bizi almadılar” diye öfkeli. Zeytinciler ise “Asıl bizi almadılar, avukatlarımız bile burada” diye öfkeli. Komisyon Başkanı Mustafa Varank’ın girişi sırasında Varank ve Orhan Sarıbal arasında da gerilim yaşandı. Muhalefet, toplantının başka salona alınması konusunda ısrarlı. Komisyon başkanı ise “Bu salonda devam edeceğiz” dedi. Toplantı başladı ama tansiyon yüksek."

Zeytinlik yasası ne getiriyor?

Gündemdeki teklif, zeytinlik alanlarda “kamu yararı” gerekçesiyle maden faaliyetlerinin önü açılabilir düzenlemesini içeriyor. Çevre savunucuları bu düzenlemenin, zeytinliklerin yok olmasına ve doğal dengenin bozulmasına neden olacağını savunuyor.