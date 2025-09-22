  1. Ekonomim
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Eylül Çarşamba günü yapılacak 12. toplantısında düşünce kuruluşlarını dinleyecek.

Meclis'teki komisyonda bu hafta kimler dinlenecek?
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bu hafta SETA, Rawest Araştırma, Kürt Çalışmaları Merkezi ve TEPAV'ın da aralarında bulunduğu düşünce ve araştırma merkezlerinin temsilcileri dinlenecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Eylül Çarşamba günü, saat 11:00’de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda toplanacak.

Komisyonun on ikinci toplantısının birinci oturumunda; Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM), Rawest Araştırma, Kürt Çalışmaları Merkezi, Ekopolitik Kültür ve Eğitim ve Araştırma Vakfı (EKEAV) temsilcileri dinlenecek.

İkinci oturumda ise Ankara Enstitüsü, Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) temsilcileri konuşacak.

