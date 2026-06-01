Meclis'ten Özgür Özel'in yapacağı toplantıya onay
CHP'nin grup toplantısı TBMM'nin resmi internet sitesindeki programa işlendi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Grup Toplantısı saat 13.30'da Büyük Grup Salonu'nda gerçekleşecek. Özgür Özel vekillere ve katılımcılara kürsüden seslenecek.
Mutlak butlan kararının ardından CHP Lideri Özgür Özel, Kurban Bayramı'nın ardından partisinin ilk grup toplantısının yapılacağını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu ise tüm milletvekillerine yazı göndererek Salı günkü toplantının yapılamayacağını bildirmişti.