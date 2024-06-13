Medya Ölçüm Konseyi kuruldu

Medya Ölçüm Konseyi’nin kuruluş imzaları atıldı. Konseye ilişkin anlaşma dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı Deniz Güler, Türkiye'de sektör açısından çok önemli gelişmelerden birinin ölçümlerin başlaması olduğunu söyledi.

Güler, "Reklamlara yönelik mevzuatın getirilmesi RTÜK açısından bir dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktasını taçlandıracak şeylerden bir tanesi de Medya Ölçüm Konseyinin kuruluşudur." dedi.

Radyo ve televizyon için belirli standartların olduğuna dikkati çeken Güler, "Bu standartlar RTÜK tarafından ölçülüyor. Bunlara yönelik her türlü denetimler gerçekleştiriliyor. Ama bu standartları biz diğer mecralar içinde ne kadar hayata geçirebilirsek aslında Türkiye'deki reklam sektörünün efektifliği, etkinliği, güvenilirliği bu açıdan daha da artacaktır. Daha da önemli bir pay alacağına ben inanıyorum." diye konuştu.

Reklam alanındaki yatırımlar 2,5 katı potansiyele sahip

Reklam Verenler Derneği (RVD) Başkanı Ahmet Pura ise hayallerinden biri olan reklamla ilgili bütün kamu ve özel sektör kurumları ile derneklerin bir araya geldiği, bugünün ve yarınların yönlendirilmesinin yapıldığı bir konseyin Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda kurulduğunu belirtti.

Bir hayalinin de tüm mecraları tek çatı altında buluşturmak olduğunu anlatan Pura, şunları kaydetti: "Ticaret Bakanlığının çok büyük katkıları var. Onlar olmasaydı bu gelişme olmazdı. Güvene dayalı, çok güzel bir dostluk ilişkisi var. Bakanlık yetkililerine de çok teşekkür ediyorum. RVD ve Reklamcılar Derneği de bu süreçte tırnaklarını kazıya kazıya çalıştı. Sonuçlara baktığınız zaman 2023'ü 140 milyar lirayla kapatmışız. 2024 sonunda ne olur, tahmin edebilecek durumda değilim ama 250 milyar lira civarında olabilir."

Pura, söz konusu 250 milyar liralık yatırımın yüzde 71'inin dijital, yüzde 20,5'inin televizyon ve yüzde 1,4 kadarının da radyoda olduğunu, yeni proje doğrultusunda ölçümlenebilen televizyon ve radyoya ekleme olarak yüzde 4,3 payı olan açık havanın da bir şekilde bu konseyin içine çekilmesi gerektiğini bildirdi.

Reklam alanında yatırımların 2,5 katı potansiyele sahip olduğunu anlatan Pura, "Bu yarının projesi. Biz buna 'Nev-i şahsına münhasır Türkiye projesi' diyoruz. İlla Almanya'daki, İngiltere'deki, Hollanda'daki projeyle aynı olmayacak. Biz kendi üzerimize uygun projelendirme içinde sonuca varacağız." dedi.

"Kamu olarak her zaman paydaş olmaya hazırız"

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber ise gelişen dünyada birtakım yeni oluşumların ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Medya Ölçüm Konseyinin oluşumunun sektör paydaşlarının yadsınamaz başarısı olduğunu belirten Dilber, Bakanlık olarak tüm mecralarda yayınlanan reklamları tüketicinin korunması yaklaşımıyla denetlediklerini, bu mekanizmanın doğruluğu ve dürüstlüğü esas alan iyi niyetli firmalar için bir eğitim rehberi niteliğinde olduğunu kaydetti.

Dilber, özellikle tüketici ve reklam mevzuatı açısından Türkiye'nin örnek alınan bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Bugün, Genel Müdürlük olarak Avrupa Birliğine uyum sağlama noktasında, uyumlaştırmadığımız hiçbir mevzuatımız kalmadı. Hatta bazı konularda çok daha ileri düzenlemeler yapmış durumdayız. Medya Ölçüm Konseyinin kaç ülkede böyle tek elden yürütülmesi var, bilmiyorum ama bütün taraflar bu konuda ittifak ederek üzerinde çalıştı ve nihayet bugün sonuçlandı. Bu çalışma da dünyaya örnek olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Geleneksel reklamcılıktan oldukça uzaklaşıldığını, artık dijital dünyadaki reklamların yüzde 70 seviyelerine ulaştığını aktaran Dilber, buna açık alanları da dahil ettiklerinde çok daha büyük bir paydaya erişeceklerini sözlerine ekledi.

Medya Ölçüm Konseyi imza töreni

RTÜK Başkan Yardımcısı Güler, RVD Başkanı Pura, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Dilber, Reklamcılar Derneği Başkanı Burcu Özdemir, Televizyon İzleme Araştırmaları (TİAK) Genel Müdürü Dursun Güleryüz ile Radyo Dinleme Hizmetleri Organizasyon Tanıtım ve Yayıncılık (RİAK) Başkanı İlhan Uzundurukan tarafından konseyin kuruluş protokülü imzalandı.

Medya Ölçüm Konseyinin başkanlığını Ahmet Pura üstlenirken, başkan yardımcılığını ilk yıl için RİAK Başkanı Uzundurukan, 2. yıl için TİAK Genel Müdürü Güleryüz yürütecek.

Yönetim Kurulu asil temsilcileri ise Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Daire Başkanı Erdem Biçer, RTÜK Başkan Yardımcısı Güler ve Reklamcılar Derneği Başkanı Özdemir'den oluşacak.

Konseyin, medya ölçüm araştırmalarının geçerli, güvenilir ve etkili olması amacıyla süreçlerin ve etik ilkelerin belirlenmesine, şeffaf ve tutarlı metodolojiler sağlamaya odaklanıp, sektör genelindeki performans verilerinin standartlaştırılmasına, ölçülmesine ve analiz edilmesine katkıda bulunması bekleniyor.