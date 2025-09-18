  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Medya Radar'a erişim engeli getirildi
Takip Et

Medya Radar'a erişim engeli getirildi

Eski MHP milletvekili ve TYT Türk Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Erdem ile TYT Türk yöneticilerinin şikayeti üzerine Medya Radar’ın internet sitesi erişime engellendi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Medya Radar'a erişim engeli getirildi
Takip Et

Medya Radar’da "Can Holding ve TYT Türk: Medyada temiz sermaye muamması" başlığıyla bir içerik yayınlanmıştı.

ANKA’nın haberine göre eski MHP milletvekili ve TYT Türk Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Erdem ile TYT Türk Genel Yayın Yönetmeni Nuray Başaran içerik nedeniyle "hakaret", "iftira", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" gibi gerekçelerle suç duyurusunda bulundu. Ayrıca erişim engeli talep edildi.

İstanbul 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’yse "www.medyaradar.net" internet sitesi ve içeriği "kişilik haklarını ihlal" gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) iletilen karar iki hafta süreyle itiraza açık.

RTÜK'ten bazı dijital platformlara ceza kararı: Netflix ve MUBİ de listedeRTÜK'ten bazı dijital platformlara ceza kararı: Netflix ve MUBİ de listedeGündem
KYK kız yurdunda skandal görüntüler: Bakanlık soruşturma başlattıKYK kız yurdunda skandal görüntüler: Bakanlık soruşturma başlattıGündem
Gündem
CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultay sloganı bellli oldu
CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultay sloganı bellli oldu
KYK kız yurdunda skandal görüntüler: Bakanlık soruşturma başlattı
KYK kız yurdunda skandal görüntüler: Bakanlık soruşturma başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
“Kent uzlaşısı” davası: Tutuklu bir CHP’li belediye yöneticisi hakkında tahliye, 9 kişi hakkında tutukluluğa devam kararı
“Kent uzlaşısı” davasında yargılamaya devam edildi
AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin partisinden istifa etti
AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin partisinden istifa etti