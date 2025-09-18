Medya Radar'a erişim engeli getirildi

Medya Radar’da "Can Holding ve TYT Türk: Medyada temiz sermaye muamması" başlığıyla bir içerik yayınlanmıştı.

ANKA’nın haberine göre eski MHP milletvekili ve TYT Türk Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Erdem ile TYT Türk Genel Yayın Yönetmeni Nuray Başaran içerik nedeniyle "hakaret", "iftira", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" gibi gerekçelerle suç duyurusunda bulundu. Ayrıca erişim engeli talep edildi.

İstanbul 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’yse "www.medyaradar.net" internet sitesi ve içeriği "kişilik haklarını ihlal" gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) iletilen karar iki hafta süreyle itiraza açık.