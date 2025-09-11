Medyadan eğitime, petrolden enerjiye… İşte Can Holding'in el konulan 121 şirketi!
Bünyesinde Habertürk ve Show TV'nin de bulunduğu Can Holding'e başlatılan soruşturma kapsamında 121 şirkete el konuldu. Mahkeme kararıyla TMSF’ye devredilen şirketlerde aramalar devam ediyor. Can Holding eğitim, enerji, dayanıklı ev aletleri, teknoloji, lojistik, liman, sağlık ve medyada gibi birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyor. İşte Can Holding'in el konulan 121 şirketi…
Can Holding’e başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Habertürk ve Show TV'nin de bulunduğu 121 şirkete el konuldu. Can Holding eğitim, enerji, dayanıklı ev aletleri, teknoloji, lojistik, liman, sağlık ve medyada gibi birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyor.
Medyadan eğitime, petrolden enerjiye 121 şirket grup bünyesinde
Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi eğitim kurumları da grup bünyesinde yer alan şirketler arasında bulunuyor. Ciner Holding bünyesinde bulunan Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi televizyon kanallarının tüm hisseleri Nisan ayında Can grubuna devredilmişti. El konulan 121 şirketin birçoğu enerji ve akaryakıt şirketleri oluşturuyor.
İşte TMSF'ye devredilen şirketler:
Başlatılan operasyon kapsamında Can Holding'in el konulan şirketleri şu şekilde:
1) Can Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi
2) Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları Anonim Şirketi
3) Doğal Yaşam İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi
4) Can Yayın Holding Anonim Şirketi
5) C Yapım Filmcilik Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
6) Habertürk Gazetecilik Anonim Şirketi
7) Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketi
8) Ciner Medya TV Hizmetleri Anonim Şirketi
9) C Görsel Yayınlar Anonim Şirketi
10) Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık Anonim Şirketi
11) Show Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
12) Ciner Digital Platform Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi
13) Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi ve Şubelerine
14) Za Filo Kiralama Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
15) Enerji Gaz Anonim Şirketi
16) Enerji Madeni Yağlar Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi
17) Canlar Beton Turizm Anonim Şirketi
18) İstanbul Petrolcülük Antrepoculuk ve Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi
19) Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi
20) Can Öğretim Kurumları Anonim Şirketi
21) Golden Hill Turizm ve Otel İşletmeciliği Anonim Şirketi
22) Can Hazır Beton Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi
23) Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği Anonim Şirketi
24) Doğa Okulları İşletmeciliği Anonim Şirketi
25) Bosphorus Mimarlık Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi
26) Gökyüzü Gümrükleme İthalat İhracat Petrol Ürünleri Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi
27) İslamcan Gümrükleme İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
28) Simurg Plus Enerji İnşaat Demir Nakliye Otomotic İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
29) Beşcanlar İthalat İhracat Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Otelcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30) Mcn Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
31) Fatih Holding Anonim Şirketi
32) Ccn Gayrimenkul Petrol Anonim Şirketi
33) Acn Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
34) Avrupa Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
35) Boğaziçi Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
36) Rüzgar Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
37) Kcn Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
38) Okyanus Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
39) Zc Depolama Hizmetleri Anonim Şirketi
40) Za Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
41) Beş Canlar Petrol Antrepoculuk Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
42) Tectone Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
43) Tectone Teknik Servis Hizmetleri Anonim Şirketi
44) Tectone Global İthalat İhracat ve Pazarlama Anonim Şirketi
45) Tectone Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi
46) Akpa Aksiyon Tütün Mamulleri Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
47) Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
48) Can Karton ve Ve Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
49) Fıne Blend Tütün ve Teknolojik Yatırım Ticaret Anonim Şirketi
50) Uluyol Yatırım Holding Anonim Şirketi
51) Towtech Tütün Mamülleri ve Filte Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
52) Towtech Filtre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Anonim Şirketi
53) Mükellef Kurumu Seıkon Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi
54) Jpı Uluslararası İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi
55) European Tütün ve Tütün Mamulleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
56) Avrasya Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
57) Luksor Tütün Mamülleri Pazarlama Anonim Şirketi
58) Its Yatırım Holding Anonim Şirketi
59) Boğazici Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
60) Bosphorus Enerji Üretim Santralleri Anonim Sirketi
61) Kıng S Club Mağzacılik Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
62) Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi
63) Elektroturk Elektronik Pazarlama Anonim Şirketi
64) Elit Çakmak İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
65) Canpet Gayrimenkul Yatırım Limited Şirketi
66) Media İstanbul Tekstil İthalat İhracat Ticaret Reklam ve Seyahat Acenteliği Anonim Şirketi
67) Turktek Elektronik Ticaret Anonim Şirketi
68) Mc Petrol İşletmeciliği Limited Şirketi
69) Kc Petrol Limited Şirketi
70) Havsa Petrol Anonim Şirketi
71) Turktab Tütün Mamülleri Pazarlama Ve Dağıtım Anonim Şirketi
72) Çalışkan Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
73) Real Life Medikal Hizmetleri Limited Şirketi
74) Ev-fa Hersekli Turizm Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
75) Trakya Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
76) Kırklareli Akaryakıt İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
77) Trakya Holding Anonim Sirketi
78)Pusula Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
79) Demir Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
80) Galata Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
81) İstanbul Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
82) Hedef Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
83)Nergis Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
84) Rota Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
85) Ankara Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
86) Doğa Store Yayıncılık Ve Ticaret Anonim Şirketi
87) Boetti Tekstil Ve Gıda İmalat Anonim Şirketi
88) Bülent Döviz Ve Altın Yetkili Müessese Anonim Şirketi
89) Kayalar Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
90) Can Global Uluslararası Dış Ticaret
91) Elit World Trade İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi
92) Enerji Mağazacılık İç Ve Dış Ticaret Limited Sirketi
93) Süperpet İstasyon İşletmeciliği Limited Şirketi
94) Mediza Medikal Hizmetleri Limited Şirketi
95) Elit Tütün Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
96) Elektrostar Elektronik Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi
97) Turktobacco Sigara İç Ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi
98) Lüleburgaz Petrol Anonim Şirketi
99) Tekirdağ Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
100) Malkara Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
101) Keşan Petrol Anonim Şirketi
102) Hayrabolu Petrol Anonim Şirketi
103) Babaeski Petrol Anonim Şirketi
104) Çantaköy Petrol Anonim Şirketi
105) Çorlu Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
106) Edirnepet Akaryakıt İstasyonları İşletmeciliği Anonim Şirketi
107) Garanti Marketçilik Anonim Şirketi
108)Propus Makaron Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
109)Royal Tobacco Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi
110)Turkish Tobacco Tütün Mamülleri Pazarlama Anonim Şirketi
111) İflas Hal. Cantech Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
112) Haramidere Depoculuk Anonim Şirketi
113) Daylight Gıda Temizlik İnşaat Otopark İşletmeciliği Anonim Şirketi
114) Energy Şarj İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
115) Gümüşyaka Petrol Limited Şirketi
116) Selimpaşa Petrol Limited Şirketi
117) Sefaköy Petrol Limited Şirketi
118) Özpa Sigara Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
119) Showmax Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
120) Showturk Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
121) HT Spor Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
Can Holding ne zaman kuruldu?
Can Holding, 1935 yılında Ağrı Doğubeyazıt'ta doğan Zamanhan Can'ın ticari girişimleriyle kuruldu.
1972'de kendi adını taşıyan ticaret şirketini kurarak iş hayatına başlayan Zamanhan Can, şirketlerini 1986 yılında Can Holding çatısı altında topladı. Holding merkezi 1990 yılında İstanbul'a taşındı.