Medyadan eğitime, petrolden enerjiye… İşte Can Holding'in el konulan 121 şirketi!

Can Holding’e başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Habertürk ve Show TV'nin de bulunduğu 121 şirkete el konuldu. Can Holding eğitim, enerji, dayanıklı ev aletleri, teknoloji, lojistik, liman, sağlık ve medyada gibi birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyor.

Medyadan eğitime, petrolden enerjiye 121 şirket grup bünyesinde

Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi eğitim kurumları da grup bünyesinde yer alan şirketler arasında bulunuyor. Ciner Holding bünyesinde bulunan Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi televizyon kanallarının tüm hisseleri Nisan ayında Can grubuna devredilmişti. El konulan 121 şirketin birçoğu enerji ve akaryakıt şirketleri oluşturuyor.

İşte TMSF'ye devredilen şirketler:

Başlatılan operasyon kapsamında Can Holding'in el konulan şirketleri şu şekilde:

1) Can Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi

2) Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları Anonim Şirketi

3) Doğal Yaşam İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi

4) Can Yayın Holding Anonim Şirketi

5) C Yapım Filmcilik Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

6) Habertürk Gazetecilik Anonim Şirketi

7) Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketi

8) Ciner Medya TV Hizmetleri Anonim Şirketi

9) C Görsel Yayınlar Anonim Şirketi

10) Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık Anonim Şirketi

11) Show Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi

12) Ciner Digital Platform Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi

13) Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi ve Şubelerine

14) Za Filo Kiralama Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

15) Enerji Gaz Anonim Şirketi

16) Enerji Madeni Yağlar Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi

17) Canlar Beton Turizm Anonim Şirketi

18) İstanbul Petrolcülük Antrepoculuk ve Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi

19) Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi

20) Can Öğretim Kurumları Anonim Şirketi

21) Golden Hill Turizm ve Otel İşletmeciliği Anonim Şirketi

22) Can Hazır Beton Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

23) Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği Anonim Şirketi

24) Doğa Okulları İşletmeciliği Anonim Şirketi

25) Bosphorus Mimarlık Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi

26) Gökyüzü Gümrükleme İthalat İhracat Petrol Ürünleri Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi

27) İslamcan Gümrükleme İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

28) Simurg Plus Enerji İnşaat Demir Nakliye Otomotic İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

29) Beşcanlar İthalat İhracat Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Otelcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

30) Mcn Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi

31) Fatih Holding Anonim Şirketi

32) Ccn Gayrimenkul Petrol Anonim Şirketi

33) Acn Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

34) Avrupa Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

35) Boğaziçi Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

36) Rüzgar Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

37) Kcn Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi

38) Okyanus Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi

39) Zc Depolama Hizmetleri Anonim Şirketi

40) Za Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi

41) Beş Canlar Petrol Antrepoculuk Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

42) Tectone Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

43) Tectone Teknik Servis Hizmetleri Anonim Şirketi

44) Tectone Global İthalat İhracat ve Pazarlama Anonim Şirketi

45) Tectone Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi

46) Akpa Aksiyon Tütün Mamulleri Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

47) Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

48) Can Karton ve Ve Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

49) Fıne Blend Tütün ve Teknolojik Yatırım Ticaret Anonim Şirketi

50) Uluyol Yatırım Holding Anonim Şirketi

51) Towtech Tütün Mamülleri ve Filte Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

52) Towtech Filtre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Anonim Şirketi

53) Mükellef Kurumu Seıkon Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi

54) Jpı Uluslararası İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi

55) European Tütün ve Tütün Mamulleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

56) Avrasya Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

57) Luksor Tütün Mamülleri Pazarlama Anonim Şirketi

58) Its Yatırım Holding Anonim Şirketi

59) Boğazici Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

60) Bosphorus Enerji Üretim Santralleri Anonim Sirketi

61) Kıng S Club Mağzacılik Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

62) Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi

63) Elektroturk Elektronik Pazarlama Anonim Şirketi

64) Elit Çakmak İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

65) Canpet Gayrimenkul Yatırım Limited Şirketi

66) Media İstanbul Tekstil İthalat İhracat Ticaret Reklam ve Seyahat Acenteliği Anonim Şirketi

67) Turktek Elektronik Ticaret Anonim Şirketi

68) Mc Petrol İşletmeciliği Limited Şirketi

69) Kc Petrol Limited Şirketi

70) Havsa Petrol Anonim Şirketi

71) Turktab Tütün Mamülleri Pazarlama Ve Dağıtım Anonim Şirketi

72) Çalışkan Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

73) Real Life Medikal Hizmetleri Limited Şirketi

74) Ev-fa Hersekli Turizm Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi

75) Trakya Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi

76) Kırklareli Akaryakıt İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

77) Trakya Holding Anonim Sirketi

78)Pusula Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

79) Demir Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

80) Galata Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

81) İstanbul Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

82) Hedef Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

83)Nergis Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

84) Rota Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

85) Ankara Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

86) Doğa Store Yayıncılık Ve Ticaret Anonim Şirketi

87) Boetti Tekstil Ve Gıda İmalat Anonim Şirketi

88) Bülent Döviz Ve Altın Yetkili Müessese Anonim Şirketi

89) Kayalar Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

90) Can Global Uluslararası Dış Ticaret

91) Elit World Trade İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi

92) Enerji Mağazacılık İç Ve Dış Ticaret Limited Sirketi

93) Süperpet İstasyon İşletmeciliği Limited Şirketi

94) Mediza Medikal Hizmetleri Limited Şirketi

95) Elit Tütün Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

96) Elektrostar Elektronik Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi

97) Turktobacco Sigara İç Ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi

98) Lüleburgaz Petrol Anonim Şirketi

99) Tekirdağ Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi

100) Malkara Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi

101) Keşan Petrol Anonim Şirketi

102) Hayrabolu Petrol Anonim Şirketi

103) Babaeski Petrol Anonim Şirketi

104) Çantaköy Petrol Anonim Şirketi

105) Çorlu Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi

106) Edirnepet Akaryakıt İstasyonları İşletmeciliği Anonim Şirketi

107) Garanti Marketçilik Anonim Şirketi

108)Propus Makaron Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

109)Royal Tobacco Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi

110)Turkish Tobacco Tütün Mamülleri Pazarlama Anonim Şirketi

111) İflas Hal. Cantech Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

112) Haramidere Depoculuk Anonim Şirketi

113) Daylight Gıda Temizlik İnşaat Otopark İşletmeciliği Anonim Şirketi

114) Energy Şarj İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

115) Gümüşyaka Petrol Limited Şirketi

116) Selimpaşa Petrol Limited Şirketi

117) Sefaköy Petrol Limited Şirketi

118) Özpa Sigara Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

119) Showmax Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi

120) Showturk Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi

121) HT Spor Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi

Can Holding ne zaman kuruldu?

Can Holding, 1935 yılında Ağrı Doğubeyazıt'ta doğan Zamanhan Can'ın ticari girişimleriyle kuruldu.

1972'de kendi adını taşıyan ticaret şirketini kurarak iş hayatına başlayan Zamanhan Can, şirketlerini 1986 yılında Can Holding çatısı altında topladı. Holding merkezi 1990 yılında İstanbul'a taşındı.