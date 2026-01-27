Megastar Tarkan'ın konser biletleri karaborsaya düştü

Megastar Tarkan’ın 7 yıl aradan sonra İstanbul’da verdiği konserler büyük ilgi gördü. Konser serisinin biletleri satışa çıkar çıkmaz dakikalar içinde tükendi. Başlangıçta 1.522 lira ile 12.600 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletler, kısa süre sonra karaborsada ortaya çıktı.

Yoğun talep nedeniyle dijital platformlarda adeta yarış yaşandı; biletlerin satışa açıldığı anda 170 binden fazla kişi çevrim içi sıraya girdi. Ancak tükenen biletler, daha sonra 30 bin liradan başlayıp 220 bin liraya kadar ulaşan fiyatlarla yeniden satışa sunuldu.

Localar 250 bin liraya satışa çıktı

Ama yine de çoğu kişi bilet alamadı. Biletler tükendi, karaborsaya düştü. Karaborsacılar biletleri 200 bin liraya satışa koydu. Localar 250 bin liraya satışa çıktı. Tüm localar satıldı.

4 konserin biletleri de 1 saat içinde tükendi

Megastar’ın 4 günlük konser biletleri 45 dakika içinde tükendi. Sistem çöktü. Bunun üzerine konser sayısı 8’e çıkarıldı. Sonraki 4 konserin biletleri de 1 saat içinde tükendi.

Megastar’ın konserleri için 300 kişilik ekip çalışıyor. Sahne bile Tarkan için değiştirilerek T harfini aldı. Tarkan, karaborsanın engellenmesi için ekibine talimat verdi. “Hukuki yollara başvuralım” dedi. Bilet sitesi de satışları en fazla 4 biletle sınırlı tuttu.