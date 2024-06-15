Megastar Tarkan'ın yeni albümünün maliyeti ortaya çıktı

Megastar Tarkan'ın ''Kuantum 51'' isimli yeni albümünün maliyeti ortaya çıktı. Tarkan'ın 7 yıl aradan sonra çıkardığı 11’inci albümü ‘Kuantum 51’ için 20 milyon TL harcadığı öğrenildi.

4 stüdyoyu eş zamanlı kapattı

Tarkan'ın, 12 şarkıya klip çektiği, tanıtım için de "kesenin ağzını açtığı" belirtildi. 10Haber'in haberine göre, ünlü şarkıcılar albüm için bir stüdyoyla çalışırken Tarkan en iddialı 4 stüdyoyu eş zamanlı olarak kapattı.

Tarkan'ın yeni albümü 14 Haziran'da dinleyicilerle buluştu. En son bir gazlı içecek markasıyla 150 milyon TL’ye anlaşan Tarkan, yaptığı sözleşme gereği Ağustos ayında 7 kentte halk konseri verecek.