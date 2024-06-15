Megastar Tarkan'ın yeni albümünün maliyeti ortaya çıktı
Tarkan'ın uzun zamandır beklenen 11. stüdyo albümü "Kuantum 51", 14 Haziran'da tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde satışa sunuldu. Tarkan'ın yeni albümünün maliyetinin ise 20 milyon TL olduğu öğrenildi.
Megastar Tarkan'ın ''Kuantum 51'' isimli yeni albümünün maliyeti ortaya çıktı. Tarkan'ın 7 yıl aradan sonra çıkardığı 11’inci albümü ‘Kuantum 51’ için 20 milyon TL harcadığı öğrenildi.
4 stüdyoyu eş zamanlı kapattı
Tarkan'ın, 12 şarkıya klip çektiği, tanıtım için de "kesenin ağzını açtığı" belirtildi. 10Haber'in haberine göre, ünlü şarkıcılar albüm için bir stüdyoyla çalışırken Tarkan en iddialı 4 stüdyoyu eş zamanlı olarak kapattı.
Tarkan'ın yeni albümü 14 Haziran'da dinleyicilerle buluştu. En son bir gazlı içecek markasıyla 150 milyon TL’ye anlaşan Tarkan, yaptığı sözleşme gereği Ağustos ayında 7 kentte halk konseri verecek.