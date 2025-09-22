Mehmet Ağar’a tebligat gönderilen "Umut Davası" ertelendi

Ankara’da Uğur Mumcu suikastı ile 22 faili meçhul cinayeti kapsayan “Umut Davası”nın 13. duruşması bugün görüldü. Dava 9 Şubat'a ertelendi.

Mehmet Ağar da katıldı

Dava kapsamında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’a ilk kez resmi tebligat ulaştı. Ağar bugünkü duruşmaya SEGBİS ile katıldı ve soruları yanıtladı.

Halk TV'de yer alan habere göre Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, bu yılın başında Mumcu Ailesi’nin talebi üzerine Ağar’ın tanık olarak dinlenmesine karar vermişti. Ancak daha önceki duruşmalarda Ağar’a tebligat yapılamadığı belirtilmişti.

Ağar’ın sistemde kayıtlı iki adresine yeniden gönderilen tebligatlardan biri bu kez ulaştı. Tebligatta Ağar’ın 22 Eylül’deki duruşmada hazır bulunması, Ankara’ya gelememesi durumunda ise bulunduğu ildeki adliyeden SEGBİS yoluyla bağlanması istendi.

Ağar'ın mahkemeye çağrılmasına neden olan o diyalog

Mumcu Ailesi tarafından mahkemeye sunulan dilekçede Uğur Mumcu suikasti ardından aileyi ziyaret eden eşi Güldal Mumcu'nun Mehmet Ağar ile yaptığı görüşmeye atıf yapıldı.

Ağar, Güldal Mumcu'yu evinde ziyaret ettiği bir gün Mumcu'nun, "Karşımıza sürekli engeller çıkarılıyor. Bir duvar örülüyor sanki" cümlelerine karşılık Ağar'ın "Evet bir duvar örülüyor" dediği öğrenilmişti.

Mumcu'nun daha sonra, "O zaman bir tuğla çekin duvar yıkılsın" sözlerine karşılık Ağar'ın "Çekemem" ifadelerini kullandığı öğrenilmişti.

Mahkeme heyeti, ayrıca Uğur Mumcu'nun aracına bombayı koyduğu öne sürülen firari sanık Oğuz Demir'in Avustralya'da bulunup bulunmadığının araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı'na müzekkere yazılmasına karar vermişti.