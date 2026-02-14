Mehmet Ağar'dan İçişleri Bakanı'na ziyaret

Bir dönem İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Erzurum Valiliği yapan Mehmet Ağar, yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mehmet Ağar'ın ziyaretini sosyal medya X hesabından paylaştı.

Paylaşımda bulunan bakan Çiftçi Ağar'a, "hayırlı olsun" dilekleri için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:



"1992 yılında Erzurum Valiliği de yapmış, İçişleri ve Adalet Eski Bakanı Sayın Mehmet Ağar'a nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ederim."