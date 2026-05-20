Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazırlandı: 65 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra geçtiğimiz aylarda tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazırlandı.

65 yıl 3 aya kadar hapis istemi

Savcılık, Mehmet Akif Ersoy hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli cinsel saldırı (11 kez)”, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” ve “uyuşturucu madde ticareti” dahil çeşitli suçlamalar yönelterek toplamda 65 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.

Dosyada yer alan suçlamalara ilişkin nihai karar mahkeme sürecinin ardından verilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mehmet Akif Ersoy ve Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ile Ufuk Tetik hakkında düzenlenen iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.