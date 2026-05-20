Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazırlandı: 65 yıla kadar hapis talebi
Eski Habertürk Genel yayın Yönetmeni gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede tutuklu Ersoy hakkında uyuşturucu ticareti nedeniyle ceza talep edildi. Ayrıca Ersoy hakkındaki suçlamalar arasında "11 kez cinsel saldırı suçlaması" da yer alıyor. Savcılık, çeşitli suçlamalar yönelterek toplamda 65 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra geçtiğimiz aylarda tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazırlandı.
Savcılık, Mehmet Akif Ersoy hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli cinsel saldırı (11 kez)”, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” ve “uyuşturucu madde ticareti” dahil çeşitli suçlamalar yönelterek toplamda 65 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.
Dosyada yer alan suçlamalara ilişkin nihai karar mahkeme sürecinin ardından verilecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mehmet Akif Ersoy ve Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ile Ufuk Tetik hakkında düzenlenen iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.