Mehmet Akif Ersoy hakkında karar! Tutukluluk incelemesi tamamlandı

Tutuklanmasının ardından Habertürk Genel Yayın Müdürlüğü görevinden alınan Mehmet Akif Ersoy’un, tutukluluk incelemesi sonucunda tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ne olmuştu?

Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 Aralık'ta gözaltına alınmasının ardından Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı. Mehmet Akif Ersoy 11 Aralık'ta tutuklandı.

Etkin pişmanlık başvurusu yaptı

Mehmet Akif Ersoy avukatı aracılığıyla etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti.

Mehmet Akif Ersoy üç saat süren ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti. Kiraladığı evde yapılan uyuşturucu partileri ve birlikteliklerle ilgili bilgiler de veren Ersoy, etkin pişmanlık yasası kapsamında tahliyesini talep etti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan değerlendirmede, "Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullandığına dair bilgi Adli Tıp Kurumu tarafından alınan raporla sabit olduğu, kiraladığı evde yapılan partilerde bilindiği için verdiği ifadenin soruşturmaya katkı sağlamadığı" belirtildi.