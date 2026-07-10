Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni iddianame kabul edildi: 266 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aralık 2025'te tutuklanan HaberTürk'ün eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında yeniden düzenlenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Ersoy, Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik'in de aralarında bulunduğu yedi şüpheli hakkında hazırlanan iddianame daha önce eksik hususlar bulunduğu gerekçesiyle İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edilmişti. Eksikliklerin giderilmesinin ardından hazırlanan yeni iddianame mahkemece kabul edildi.

NTV'nin aktardığına göre iddianamede Mehmet Akif Ersoy'un, "suç örgütü kurma ve yönetme", 11 kez "nitelikli cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından 266 yıldan az olmamak kaydıyla hapisle cezalandırılması isteniyor.

Duruşma tarihinin de belli olmasının ardından yargılamanın Çağlayan Adliyesi’nde başlaması bekleniyor.

Ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlüler ve kamuoyunda tanınan isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazı isimler tutuklanmıştı.

Mehmet Akif Ersoy da 11 Aralık 2025'te gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı. Tutuklanmasının ardından genel yayın yönetmeni olduğu Habertürk TV'deki görevinden uzaklaştırılmıştı.