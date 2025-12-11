Mehmet Akif Ersoy hakkındaki suçlamalara “örgüt” suçu da eklendi

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından önceki gece gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararının verildiği dakikalarda Habertürk'teki görevinden alınan Ersoy ve 3 kişi hakkında dün gece tutuklama kararı verilmişti.



İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nce verilen kararda, Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişinin, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlamalarından tutuklandığı bilgisi yer aldı.