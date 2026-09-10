Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısına çıkıyor: İddianamede neler var?

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Tutuklu bulunan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan davada Ersoy'a "nitelikli cinsel saldırı" ve "suç örgütü kurma" gibi suçlamalar yöneltiliyor.

Mahkeme Mehmet Akif Ersoy ve yedi şüpheli hakkında hazırlanan yeni iddianameyi Temmuz ayında kabul etmişti. Ersoy'un avukatı dava öncesinde mahkemeye başvurarak, yargılamanın kapalı oturumda yapılmasını talep etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazırlanan iddianamede Mehmet Akif Ersoy hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", "11 kez nitelikli cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlamaları bulunuyor.

Ersoy hakkında 11 yıl 3 aydan, 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aralık 2025'te tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ile birlikte bazı diğer isimlerin bulunduğu uyuşturucu soruşturmasıyla ilgili iddianameyi Mayıs 2026'da tamamlamıştı.

96 sayfadan oluşan ve 20 Mayıs'ta mahkemeye sunulan iddianame ise İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmedi.

Mahkeme 4 Haziran'da iddianameyi eksiklerin tamamlanması için savcılığa geri gönderdi.

İddianamede neler vardı?

Savcılık mayıs ayında hazırlanan iddianamede Mehmet Akif Ersoy'dan "suç örgütü lideri" olarak bahsediyor.

Ayrıca "nitelikli cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından da cezalandırılması talep edildi.

İddianamede Mustafa Manaz, Ahmet Göçmez, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik'ten "örgüt üyesi" olarak bahsedildi.

Gazeteci Ersoy'a yönelik şu suçlamalar yer aldı:

• Kokain maddesinin "kişiler üzerindeki etkisini hem kadın olan mağdurlar • üzerinde hem de örgüt üyeleri üzerinde sıkça kullanmak"

• Arkadaş ve iş çevresinden tanımakta olduğu "örgüt üyeleri ile sıkça uyuşturucu madde sağladığı partiler düzenlemek"

• Partilerde "cinsel duygularını tatmin etmek amacıyla örgüt üyelerini ve mağdurları kullanmak"

• Bulunduğu konumu kullanarak örgüt üyesi olan şüphelilerden bazılarının televizyon programlarına katılımını sağlayarak menfaat elde etmek

Aynı zamanda, "örgüt üyelerinin kişisel menfaat karşılığında kendi çevrelerindeki kadınları bu ilişkinin tarafı haline getirdikleri de" iddia ediliyor.

Suçlanan diğer kişilerin çevrelerindeki kadınları Ersoy ile tanıştırdığı ve bu kişileri "suçun mağduru konumuna getirdikleri" iddia ediliyor.

İddianamede beş kişi hakkında daha örgüt üyeliği dahil farklı suçlamalarla ceza istendi.

İddianameye göre soruşturma gelen ihbarla 2 Kasım 2025'te başladı.

Ersoy'un da aralarında bulunduğu dört kişi 11 Aralık 2025'te tutuklanmıştı.

Aralık ayı içinde etkin pişmanlık kapsamında da ifade verdi.

Mehmet Akif Ersoy tutuklama sonrası verdiği ifadelerde uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti. Ancak savcılık verdiği bilgiler "soruşturmaya katkı sağlamadığı" gerekçesiyle Ersoy'un tahliyesini istemedi.

İddianamede bu soruşturmayla bağlantılı olarak sonradan Veyis Ateş, Sadettin Saran, Ela Rumeysa Cebeci'nin de sorgulandığı belirtiliyor.

Ne oldu?

Mehmet Akif Ersoy dahil sekiz kişi, "uyuşturucu" soruşturmasında 9 Aralık'ta gözaltına alındı.

10 Aralık'ta dört şüpheli adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Ersoy ve beraberinde üç kişi ise gecenin ilerleyen saatlerinde tutuklandı.

Ersoy, 11 Aralık'ta mahkemede verdiği ifadede kendisine yönelik suçlamaların "utanç verici" ve "çirkin ifadeler" olduğunu söyledi.

Ersoy, "Savcılıkta bana öyle sorular sordular ki ülkenin bütün ahlaksızlığını üstüme boca etmişler gibi hissettim" dedi.

Ersoy'un "Benim 15 yılda edindiğim itibarımı 15 dakikada yerle bir ettiler" dediği kaydedildi.

Ersoy, gözaltına alınmasının ardından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı.

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren Habertürk'e eylül ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atanmıştı.

1985'te İstanbul'da doğan Ersoy, Habertürk televizyonunda program yapmaya başlamadan önce TRT'de de muhabirlik ve yöneticilik yaptı.

2011'de Tunus'ta patlak veren ve Ortadoğu'ya yayılan protestolar sırasında TRT için farklı başkentlerde muhabirlik görevlerinde bulundu.

Habertürk'ün TMSF'ye devredilmesi sonrası genel yayın yönetmenliğine getirildi. Ersoy, görevden uzaklaştırılmadan evvel haber kanalının akşam haberlerini sunuyordu.

• BBC Türkçe derledi.