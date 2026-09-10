Mehmet Akif Ersoy mahkemede bu sözlerle savundu: 8 senede 15 kez uyuşturucu içtim

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Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile 7 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada Ersoy ile birlikte tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmaları alınırken, bazı sanıklar duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz’ın tutukluluk halinin devamına, Ufuk Tetik’in ise tahliyesine karar verdi. Duruşma 9 Ekim’e ertelendi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede Mehmet Akif Ersoy’un “suç örgütü kurma ve yönetme”, 11 kez “nitelikli cinsel saldırı”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ile “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlarından 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Liderliğini gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un yaptığı öne sürülen davanın ilk duruşmasının başlangıçta basına kapalı yapılmasına karar verildi. Daha sonra basın mensuplarının salona alınmasına izin verildi. Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulunurken, bazı sanıklar SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı. Kendi yargılamasında geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Habertürk eski genel yayın yönetmeni Veyis Ateş de ilk duruşmayı takip etmek üzere İstanbul Adliyesi’ne geldi.

Mağdur beyanlarında uyuşturucu ve iş vaadi iddiaları

Duruşmada mağdur Melis Asena Özkan da beyanda bulundu. Özkan, 36 yıllık hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını belirterek Mehmet Akif Ersoy’un bulunduğu ortamlarda uyuşturucu kullanmayı reddeden tek kişi olduğunu söyledi.

Özkan, Nurullah Mahmut Dündar ile 2022 yılında tanıştığını ve Dündar’ın kendisini işe aldıracağını söylediğini aktardı. Dündar ve Ersoy ile iki kez bir araya geldiğini belirten Özkan, üçüncü görüşmede Ersoy’un bulunmasını istemediğini ifade etti.

Görüşmeler sırasında kendisine çoklu ilişki ve uyuşturucu kullanımı konusunda teklifler yapıldığını öne süren Özkan, üç görüşmede de doğruluk cesaret oyunu oynandığını ve kendisine “Ne kadar rahatsın, yakın kız arkadaşların var mı, telefondaki en açık fotoğrafını göster, fantezin nedir anlatır mısın?” şeklinde sorular yöneltildiğini söyledi.

İlk kez ofise gittiğinde gizli kamera fark ettiğini belirten Özkan, salondaki kameranın fişini çektirdiğini, ikinci gidişinde de eve girer girmez kameranın fişini çektiğini anlattı. Üçüncü ziyaretinde Dündar’ın kendisini kaydettiğini gördüğünü, galeride o geceye ait videolar bulunduğunu ve bunların tamamını sildirdiğini ifade etti.

Özkan, dördüncü kez iş görüşmesine çağrıldığını, bu görüşmede kendisinin referanslarını çekmekle tehdit edildiğini ve “Mehmet Akif gelecek, sana iş konusunda yardımcı olacak” denildiğini ileri sürdü.

Dündar’ın sürekli kokain kullandığını ve kendisine de teklif ettiğini iddia eden Özkan, son görüşmede Dündar’ın uyuşturucuyu dişine sürmeye çalıştığını, kendisinin ise geri çekildiğini söyledi.

Ersoy ile ikinci görüşmesindeki birlikteliğin kendi iradesiyle gerçekleştiğini belirten Özkan, Mehmet Akif Ersoy’a operasyon düzenlendiği sırada Dündar’ı gördüğünü söyledi. Kendisine rüşvet teklif edildiğini de öne süren Özkan, “Kocamın adını verme, maddi manevi ne gerekiyorsa yaparız” şeklinde teklifler geldiğini aktardı.

İş istediği için yaşananların içine çekildiğini söyleyen Özkan, dördüncü görüşmeye kendi iradesiyle gitmediğini ve iş vaadiyle bir ortama davet edilmesinden şikayetçi olduğunu belirtti.

Mağdur Dilek Olgun ise kendisine cinsel saldırıda bulunulmadığını, Ersoy’dan hoşlandığını ve kendi isteğiyle görüştüğünü söyledi. Uyuşturucu madde etkisi altında olmadığını belirten Olgun, şikayetçi olmadığı herhangi bir konu bulunmadığını ifade etti.

Olgun, uyuşturucu madde kullanan kişileri gördüğünü ancak kimsenin kimseyi zorla uyuşturucu kullanmaya yönlendirmediğini söyledi. Ersoy’un evinde uyuşturucu kullanıldığını gördüğünü belirten Olgun, mutfakta uyuşturucu kullanan kişileri gördüğünü ancak durumun aleni olmadığını ifade etti.

Ersoy: “Hata yaptım, kabul ediyorum”

Mağdur Burcu Akyüz de Ahmet Göçmez’in eski erkek arkadaşı olduğunu, daha sonra diğer kişilerle tanıştığını ve Göçmez ile ayrıldıktan sonra da görüşmeye devam ettiğini söyledi.

Doğum gününde Mustafa Manaz’ın evinde buluştuklarını belirten Akyüz, alkol ve uyuşturucu kullandıklarını ancak şikayetçi olduğu herhangi bir durum bulunmadığını ifade etti. Uyuşturucunun nasıl getirildiğini görmediğini, evde bulunduğunu belirten Akyüz, Mehmet Akif Ersoy ile cinsel birlikteliğinin kendi isteğiyle gerçekleştiğini söyledi. Akyüz, uyuşturucuyu da zorla kullanmadığını belirtti.

Mağdur Buse Öztay, toplu cinsel ilişkiye kesinlikle dahil olmadığını, uyuşturucu kullandığını ancak yaşananların kendi rızasıyla gerçekleştiğini söyledi. Öztay, uyuşturucu maddeyi Ahmet, Mehmet, kendisi ve Gizem’in Gizem’in evinde kullandığını, maddenin nasıl temin edildiğini bilmediğini aktardı.

Mağdur Dilara Yıldız ise Buse ve Mehmet Akif Ersoy ile Taner’in teknesine seyahat amacıyla gittiğini, ilk gün uyuşturucu kullandığını ve uyuşturucuyu Mehmet Akif Ersoy’un getirdiğini söyledi. Yıldız, yaşananların kendi rızasıyla gerçekleştiğini ve şikayetçi olmadığını ifade etti.

Tutuklu sanık Mehmet Akif Ersoy, savunmasında davada adı geçen bazı sanık ve mağdurları yaklaşık 8 yıl önceden tanıdığını ancak uzun süredir görüşmediğini söyledi.

Habertürk’te bazı kişileri görevden aldığını belirten Ersoy, bu kişilerden birinin sosyal medyada hesap açarak kendisi hakkında çeşitli iddialarda bulunduğunu söyledi. Ersoy, söz konusu hesaplarda insanların isimlerinin zikredilerek kendisinin başka kişilerle ilişkisi olduğu, o dönemde evli olduğu eşinin bu ilişkilerden haberdar olduğu ve çarpık ilişkiler yaşandığı yönünde paylaşımlar yapıldığını aktardı.

Bu paylaşımların ardından başka hesapların da açıldığını ve konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten Ersoy, daha sonra hakkında arkadaşlarıyla uyuşturucu şebekesi kurduğu, boşandıktan sonra birlikte olduğu kişileri ekrana çıkardığı ve kendisini reddedenleri işten attığı yönünde iddialar ortaya atıldığını söyledi.

Ersoy, sosyal medya hesaplarıyla ilgili yaptıkları suç duyurusundan sonuç alamadıklarını, hesaplardan birinin yurt dışı kaynaklı olduğunu ifade etti.

Dosyada “Kanarya” adlı gizli tanığın bulunduğunu söyleyen Ersoy, gizli tanığın beyanlarının ardından alınan ifadelerin daha önce tutuklanan kişilere ait olduğunu öne sürdü. Ersoy, gizli tanığın duyduğu ve gördüğü şeyleri anlatacağını söylediğini belirtti.

Ela Rümeysa Cebeci ile partner olduğu yönünde iddialar ortaya atıldığını belirten Ersoy, kendisi ve Cebeci hakkında fuhuş iddialarının haberleştirildiğini söyledi. Hayatında Hande Sarıoğlu ile hiç bir araya gelmediğini ifade eden Ersoy, buna rağmen Sarıoğlu ile birlikte olduğunun iddia edildiğini söyledi.

Ersoy, gizli tanığın Ufuk Tetik’i partilerin önemli isimlerinden biri ve büyük bir servet sahibi olarak tanımladığını belirterek Tetik’i 20 yıldır ağabeyi olarak gördüğünü söyledi.

Eski eşinin uyuşturucu madde kullandığını bilmediğini belirten Ersoy, avukatının ise uzun süredir kız arkadaşı olduğunu ve dosyayı gördüğünde şok olduğunu söyledi.

Ersoy, savunmasında uyuşturucu madde kullandığını kabul ederek, “8 senede 15 kez uyuşturucu içtim. Hata mı, hata. Kabul ediyorum” dedi.

Medyada yer alan bazı haberlerin ardından insanların kendisi hakkında “her şeyi yapmıştır” şeklinde düşündüğünü belirten Ersoy, Nur Köşker’in kendisi hakkında yaptığı açıklamalara da değindi.

Melisa Asena Özkan’ın da medyada gördüğü iddialar üzerinden benzer şeyler yaşadığını söylediğini aktaran Ersoy, Özkan’ın uyuşturucu kullanmadığını söylediğini, kendisiyle birlikte olduğunu ise iddia ettiğini belirtti. Ersoy, Özkan ile birlikte olmadığını savundu.

Bir kişinin kendisini evine çağırdığını ve görüşmede şarap içildiğini söylediğini belirten Ersoy, kendisinin hiç şarap içmediğini ifade etti. Hakkında “sevgilisini aldattığını bildiği”, “çoklu ilişki yaşadığı” ve “ikinci buluşmada uyuşturucu kullandığı” yönündeki iddiaları da reddetti.

Ersoy, ilk ifadesinde uyuşturucu kullandığını reddettiğini ancak uzun süredir kullanmadığını belirtti. Bazı hatalar yaptığını söyleyen Ersoy, “Kanarya” isimli gizli tanığın beyanlarının kabul edildiğini ifade etti.

Örgütü bilmediğini ve cinsel saldırı suçlamasının savcılıkta kendisine sorulmadığını belirten Ersoy, davada adı geçen kadınlarla görüştüğünü ancak bu buluşmalarda hata yaptıklarını söyledi.

Veyis Ateş’in kendisine iftira attığını öne süren Ersoy, uyuşturucu kullandığını kabul etti. Uyuşturucuyu kendisinin almadığını, bulunduğu ortamlarda kullandığını belirten Ersoy, ilk kez Veyis Ateş ile birlikte uyuşturucu kullandığını ve maddeyi Ateş’in getirdiğini söyledi.

Ersoy, “Serap” isimli bir arkadaşının düzenli olarak uyuşturucu aldığını, bazı maddelerin ise Ahmet Göçmez tarafından getirildiğini söyledi. Para alışverişinin olmadığını belirten Ersoy, birinin maddeyi getirdiğini ve bulduklarında kullandıklarını ifade etti.

Kimseyi uyuşturucu kullanmaya zorlamadığını belirten Ersoy, kullandığını bildiği kişilerin yanında dahi uyuşturucu kullandığını söylemediğini, kendisine sorulduğunda ise bunu reddettiğini aktardı.

Sanık ve tanıklar da savunma yaptı

Tutuklu sanık Mustafa Manaz, olmayan bir şeyi söyleyemedikleri için tutuklandıklarını öne sürdü. Yaklaşık 10 aydır cezaevinde olduğunu belirten Manaz, kendisini uyuşturucuya başlatan kişinin Ahmet Göçmez olduğunu söyledi. Manaz, beraat edene kadar tahliyesini istemediğini ifade etti.

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan sanık Ahmet Göçmez ise Manaz’ın kendisini uyuşturucuya başlatan kişi olduğu yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

Göçmez, “Mustafa Manaz denilen şahsiyete, huzurunuzda ettiği küfürleri iade ediyorum” dedi.

Bu sözlerin ardından Manaz’ın “Yalan mı?” diye bağırdığı duruşmada Göçmez, Mehmet Akif Ersoy ile ortak bir arkadaşlarının evinde tanıştıklarını söyledi. Daha sonra 2-3 yıl yakın arkadaşlık yaptıklarını ve yüzlerce kez görüştüklerini belirten Göçmez, birkaç görüşmede yasaklı madde kullandıklarını söyledi.

İlişkilerinin uyuşturucu kullanımı ve diğer iddialardan ibaretmiş gibi gösterildiğini belirten Göçmez, Ersoy’un çakarlı bir aracı bulunduğunu ve bu nedenle uyuşturucuyu Ersoy’un getirdiğini ileri sürdü.

Uyuşturucu kullanımı konusunda ısrar, ticaret veya para alışverişinin söz konusu olmadığını belirten Göçmez, savcılıkta kendisine çoklu cinsel ilişki iddialarının sorulduğunu ve bunları reddettiğini söyledi. Göçmez, hakkındaki hiçbir suçlamayı kabul etmediğini ifade etti.

Tanık Veyis Ateş, Ufuk Tetik ile cezaevinde tanıştığını ve Mehmet Akif Ersoy dışında dosyadaki kişileri tanımadığını söyledi. Ersoy’un uyuşturucu ticareti yaptığına, uyuşturucu aldığına veya sattığına şahit olmadığını belirten Ateş, Ersoy’un bir kadını uyuşturucu etkisi altında taciz ettiğini de görmediğini söyledi.

Tanık Mahmut Göde de Mehmet Akif Ersoy ile uzun yıllardır abi-kardeş ilişkileri bulunduğunu ifade etti. Ersoy’un evinde kaldığını ve çocuklarını da gördüğünü belirten Göde, Ersoy’un çevresine faydalı biri olduğunu söyledi. Göde, Ersoy’un uyuşturucu madde kullandığını hiç görmediğini belirtti.

Tanık Umut Evirgen ise dosyada adı geçen kişileri tanımadığını, Mehmet Akif Ersoy’u da yalnızca televizyondan duyduğu kadarıyla bildiğini söyledi.

“Kütüphane” isimli mekanın kendisiyle bağlantılıymış gibi konuşulduğunu belirten Evirgen, böyle bir durumun olmadığını ve söz konusu mekanın önünden dahi geçmediğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, duruşmada alınan savunma ve beyanların ardından tutuklu sanıklar Mehmet Akif Ersoy ile Mustafa Manaz’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, Ufuk Tetik’in ise tahliyesine hükmetti.

Duruşma 9 Ekim tarihine ertelendi.