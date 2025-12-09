Mehmet Akif Ersoy neden gözaltına alındı? Mehmet Akif Ersoy kaç yaşında, nereli, evli mi, kimdir?

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy neden gözaltına alındı?

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy kaç yaşında?

8 Ocak 1985 tarihinde dünyaya gelen gazeteci Mehmet Akif Ersoy 40 yaşındadır.

Mehmet Akif Ersoy nereli?

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy İstanbulludur.

Mehmet Akif Ersoy evli mi?

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, 14 Ağustos 2022 tarihinde Show TV Ana Haber Spikeri Pınar Erbaş ile evlendi.

Mehmet Akif Ersoy kimdir?

Mehmet Akif Ersoy 8 Ocak 1985’te İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladığı öğreniminin ardından 2009 yılında 6 News televizyon kanalında muhabir olarak göreve başladı. Daha sonra TRT’de görev üstlenen Ersoy, 2010 yılında TRT TÜRK – Addis Ababa Temsilciliği görevine getirildi. 2011 yılında başta Libya, Yemen, Şam, Erbil olmak üzere pek çok noktada TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev yaptı. Aynı yıl TRT TÜRK Trablus ve Sana muhabirliği görevini yürüttü. 2012 yılında dönemin lideri Muammer Kaddafi ile ölümünden önce son röportajı yapan gazeteci oldu.

2012 yılında TRT Kahire-Mısır Temsilcisi oldu. 2013 yılında TRT Arapça Koordinatör Yardımcılığı görevine getirildi. 2014 yılına gelindiğinde TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Bu süreci 2015 yılında "Zenga Zenga"adlı Muammer Kaddafi Belgeseli takip etti. Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Ortadoğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak atandı. 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu.

2017 yılında Habertürk ailesine katılan Ersoy, Manşet, Nedir Ne Değildir gibi programların moderatörlüğünün yanı sıra anahaber sunuculuğunu üstlendi. Bu süreçte Türkiye’nin sınır hattında, Afganistan, Libya ve Filistin gibi sıcak çatışmaların sürdüğü bölgelerde sahadan bildirmeye devam etti.

2022’de Show TV anahaber sunucusu Pınar Erbaş ile evlenen deneyimli televizyoncu ve haberci Mehmet Akif Ersoy’un "Tünel- Gazze'de Yaşamak" adlı bir de kitabı bulunuyor.