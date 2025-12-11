Mehmet Akif Ersoy tutuklandı

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gizem Aybaktı, Buse Öztay, Elif Kılınç ve Dilara Yıldız ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ünlülerle başlayıp spikerlere doğru genişleşen uyuşturucu soruşturmasında Habertürk Tv Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Savcılığın sevk yazısında tutuklama talebi nedenleri sıralandı

Savcılığın sevk yazısında şüphelilerin "iştirak halinde eve gelen kadınlara uyuşturucu temin ettikleri, ikiden fazla kişilerin cinsel ilişkiye girdikleri, kadınları ilişkiye sokarak kendisine ve çevresine menfaat sağladığı anlaşıldı" denildi.

Sevk yazısı şöyle:

"Şüpheliler hakkında yapılan soruşturma kapsamında dosya içerisinde bulunan gizli tanık ifadeleri, bilgi sahibi beyanları doğrultusunda alınan şüpheli savunmaları birlikte değerlendirildiğinde; gizli tanık beyanlarında geçen kişiler, konumlar ve eylemler ile şüphelilerin ifadesinde yer alan kişiler ile olan irtibatlarının gizli tanık beyanlarında geçen kişiler belirtilen konumlarda buluşmuş oldukları bu itibarla şüphelilerin tevil yollu ikrarları ile suçtan kurtulmaya yönelik beyanları göz önüne alındığında şüphelilerin uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkan sağladıkları, şüphelilerin eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, uyuşturucu madde kullandıktan sonra da ikiden fazla kişilerin birlikte cinsel ilişkiye girdikleri ayrıca şüphelinin çevresinde bulunan kişiler ile bu şekilde kadınları ilişkiye sokarak bu kişileri ilerleyen süreçte kendisine ve çevresine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı; şüpheli Mehmet Akif Ersoy ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülanb'ın bahse konu suçları iştirak halinde işledikleri anlaşılmakla;

Şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu, dosya kapsamında delillerin toplanmamış olması şüphelilerin serbest kalması ile birlikte söz konusu delilleri tesir etme ihtimali bulunduğu değerlendirilmekle;

Şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK'nın 100. vd. maddeleri uyarınca TUTUKLANMALARINA,

Karar verilmesi kamu adına talep olunur."

8 kişiye gözaltı kararı verildi

Başsavcılığın açıklamasına göre "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak", "Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", "Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak " iddialarıyla 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

TMSF görevinden aldı

İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen Ersoy, gözaltına alınmasının ardından kanalın kayyımı TMSF tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Kimler gözaltına alındı?

Başsavcılık, Ersoy'un yanı sıra Habertürk Dış Haber Editörü Elif Kılınç, Ufuk Tetik, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan, Mustafa Manaz, Dilara Yıldız ve Buse Öztay'ın da gözaltına alındığını duyurdu. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri tamamlanan 8 isim, önce Adlî Tıp Kurumu'na sevk edildi, ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılık, Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan'ı tutuklama talebiye sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Elif Kılınç,Gizem Aybaktı, Dilara Yıldız ve Buse Öztay için ise adli kontrol talep edildi.

