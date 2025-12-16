Mehmet Akif Ersoy'dan kritik hamle: Avukatlarıyla yollarını ayırdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalan Mehmet Akif Ersoy tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın, geniş kapsamlı dosya üzerinden ve çok sayıda şüpheliyi kapsayacak şekilde devam ettiği bildirildi.

Avukatlarıyla yollarını ayırdı

Tutuklama kararının ardından Ersoy’un savunma sürecinde değişikliğe gittiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Mehmet Akif Ersoy, bugüne kadar kendisini temsil eden avukatlarıyla yollarını ayırdı.

Soruşturma devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasının tüm yönleriyle sürdüğü, dosya kapsamında yeni adımların atılabileceği ifade edildi. Ersoy hakkındaki adli sürecin, yürütülen soruşturmanın seyrine göre ilerleyeceği bildirildi.