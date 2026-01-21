Mehmet Akif Ersoy'dan sonra Mustafa Manaz da itirafçı oldu! Yeni isimler verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy’un ardından, ortağı Mustafa Manaz’ın da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılığa ifade verdiği bildirildi. Manaz’ın sunduğu ifadenin tahliye için yeterli görülüp görülmeyeceği savcılık tarafından değerlendirme altına alındı.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında aralarında gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 8 şüpheli hakkında “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak”, “Kabul etmek veya Bulundurmak” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkân sağlamak” suçlarından gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu şüpheliler, 11 Aralık 2025 tarihinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanırken; Gizem Aybaktı, Buse Öztay, Elif Kılınç ve Mahmut Göde hakkında ise “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldılar.

Manaz suçlamaları reddetmişti

Mehmet Akif Ersoy’un yakın arkadaşı ve ortağı olan Mustafa Manaz, tutuklanmadan önce savcılık sorgusunda hakkındaki suçlamaları reddetti. Lojistik şirket sahibi olan Manaz, ifadesinde, “Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Yıllardır görmediğim kişilerle ilişkilendiriliyorum” şeklinde savunma yaptı.

Medyaradar'ın haberine göre Mehmet Akif Ersoy’un ardından ortağı Mustafa Manaz’ın da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılığa ek ifade verdiği öğrenildi. Manaz’ın ifadesinde yeni isimler paylaştığı belirtildi.