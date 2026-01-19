Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan, Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın Show TV’deki görevine son verildi. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ana haber spikeri olarak tüm haberleri tarafsız biçimde sunmakla yükümlü olmasına rağmen, eski eşiyle ilgili haberleri ekrana taşımamasının istendiğini belirterek bu gerekçeyle işten çıkarıldığını ifade etti.

Pınar Erbaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Her haberi tarafsızlıkla iletmekle yükümlü bir ana haber spikeri olduğum halde, “eski eş ile ilgili haberleri” sunmam istenmediği için görevime son verildi. Kısa bir izin dönemindeydim. Önce iznim uzatıldı, sonraki süreçte ise aynı yerde işe dönüşümün olmayacağı tarafıma bildirildi. Mağduru bile olmayı içime sindiremediğim bir hikâyenin kurbanı olmayı kabul etmem mümkün değil. Büyük haksızlık… Hukuki ve ahlaki yönden tartışma konusu edilemeyecek bir durumda olmama rağmen, “eski eş” olmanın gerekçe gösterilmesinin; suçun şahsiliği ilkesiyle oluşturduğu tezatı kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Meselenin bir de kadın - erkek eşitsizliği boyutu var. Söz konusu suçlamaların odağında bir kadın olarak ben olsaydım karşı tarafın işine son verilir miydi? Soru olarak dile getirdim ama aslında cevabı biliyorum. 15 senelik emek… Stajyerlik, muhabirlik, editörlük ve spikerlik ile devam eden kariyerimde, her basamağı, tüm iş arkadaşlarımın şahitliğinde, mesleki ilke ve ahlak kuralları çerçevesinde, pek çoğumuz gibi binbir mücadeleyle çıktım. Kariyer benim. Tek başıma yaptım. Yine yaparım. Fakat çok şaşkın ve kırgınım."