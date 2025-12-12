Mehmet Akif Ersoy’un hakimlik ifadesi ortaya çıktı: Bu çok net bir şekilde siyasi operasyondur

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda 8 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak" ya da "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanırken, şüphelilerden Gizem Aybaktı, Buse Öztay, Elif Kılınç ve Dilara Yıldız ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy'un savcılık ve hakimlikte verdiği ifadeler ortaya çıktı.

"Hakkımdaki iddiaları reddediyorum"

Mehmet Akif Ersoy savcılıkta verdiği ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum.

Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir.

E.A. ile flört ettiğimiz bir dönem oldu ancak devam ettiremedik, bitirdik. Arkadaşlarım ile E.A. arasındaki diyaloğa ilişkin iddialar çok çirkindir.

Böyle bir şey olmadı. Rezidanstan 2022 yılında taşındım. M.A., Ulus'ta bulunan eve hiç gelmedi. E.A.'nın kız kardeşi E.A.'yı tanımam ancak E.A.'dan dolayı bilirim. Kendisini herhangi bir şekilde korumam söz konusu değildir. Hatta tam tersi, E.A. ve annesini emniyete gönderdim. 'Gidin devlet ile iş birliği yapın' dedim ve onlar da yaptılar" dedi.

Hakimlik savunmasında ne dedi?

Mehmet Akif Ersoy sulh ceza hakimliği savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben gazetecilik yapıyorum, utanç verici bir suçlamadır.

Evimde arama yapmadılar, isterseniz arama yapabilirsiniz demiştim. Ben iki aydır çevremdekilere 'Bir şey olacak mı, başıma bir şey gelir mi?' diye kendileriyle paylaştım.

Ailem adına, bana güvenenler adına üzüldüm. İfadelerdeki sorular çirkin ifadelerdi.

Gizli tanık yönünden sorulan sorulara, hepsine açık yüreklilikle cevap verdim.

Ben Adli Tıp'a giderken rahattım, lakin oradan gelecek raporun benim için önemi yoktur. Savcılıkta bana öyle sorular sordular ki ülkenin bütün ahlaksızlığını üstüme boca etmişler gibi hissettim.

Daha önce FETÖ tarafından telefonlarım dinlenmişti, yaptığım işi düzgün yapmaya gayret ettim.

Benim 15 yılda edindiğim itibarımı 15 dakikada yerle bir ettiler.

Bu sürecin öncesinde de beni İmamoğlu dosyasına sokmaya çalıştılar.

Daha sonra R.Ö. üzerinden üzerime geldiler. Kenan Tekdağ ile birlikte çalıştım, sosyal medya üzerinden mason olduğumu söylediler. Ajan olduğumu söylediler. Bunların hiçbiri olmadı.

Benim yolsuzluğum yok, arkadaşlarım belli. Geldiğimiz son noktada bana karşı iftirada bulunulması için bir takım kişileri bana karşı kışkırttılar. Bunların kim olduğunu bilmiyorum. Öğrendiğimde bunlardan şikayetçi olacağız. Dünkü kötü hissimi kaybettim, daha iyi hissediyorum.

Bu çok net bir şekilde siyasi operasyondur.

Elde hiçbir delil yokken arkadaşlarım dahil edildi. E.G. ile 4-5 senedir, U.T. ile 8 aydır tanışıyorum. İfade verdiğinden beri yanlış anlaşılır diye görüşmüyorum.

M.M. arkadaşımdır, biz örgütü nasıl kurmuşuz, nasıl bir zemin hazırlayacak bir münasebetimiz olmuş? Ben bu işi yaparken hakkımda tweetler atıldı. Bir takım isimler hakkında ilişkim olduğu söylendi.

İtibar suikastı yapıldı. Bunlarla ilgili hiçbir şekilde o tweetleri atanlara ulaşılamadı. Türkiye'de hukukun geldiği noktayı pek çoğumuz biliyoruz. Beni tutuklamayı kafaya koyduklarını düşünüyorum, serbest bırakılmamı talep ederim."