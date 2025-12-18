Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı soruşturmada Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Akif Ersoy'un tutuklandığı ve görevden alındığı uyuşturucu soruşturmasında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması genişleyerek devam ediyor.
Soruşturmanın ilk ayağında uyuşturucu testleri pozitif çıkan görevden alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanmış. Testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci ise serbest bırakılmasının ardından bugün tutuklanmıştı.
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ile iş insanı Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.