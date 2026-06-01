Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı: Helalleşme yapmak zorundasın

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle ceza alan oyuncu Ozan Güven, önceki akşam Mehmet Aslantuğ ile Kadıköy'de gittiği bir mekanda kadınlardan tepki görmüş, mekanı terk etmek zorunda kalmıştı. Mekanda bulunanlar, Güven’e "Failler dışarı" şeklinde slogan atarak, oyuncuyu mekandan ayrılmaya zorlamıştı.

Sosyal medyada gündem olan olay sonrası, Güven'in yanında olan Mehmet Aslantuğ'a da tepkiler vardı. Aslantuğ, kadına şiddet uygulamaktan yargılanıp ceza alan Güven'le birlikte olduğu gerekçesiyle kendisine yöneltilen eleştiriler üzerine sosyal medya platformunda bir açıklama yaptı.

"Helalleşme yapmak zorundasın"

Tüm bu yaşananların ardından Mehmet Aslantuğ, Ozan Güven'e çağrıda bulundu. Aslantuğ, "Yıllardır yüzüne yaptığım uyarı / eleştirimi son kez ve kamuoyu önünde bir ağabey olarak hatırlatıyorum! Bana / bize yaptığın savunmayı; tüm yaşananların önünü arkasını detaylarıyla paylaşmak ve kamu vicdanıyla gerçek bir helalleşme yapmak zorundasın. Kursakta kalanı tüm şeffaflığıyla onarmak; dostlarına da, topluma da borcundur!" ifadelerini kullandı.