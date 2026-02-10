Mehmet Emin Korkmaz İYİ Parti'den ihraç edildi

İYİ Parti Sözcüsü, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i kıyafeti üzerinden eleştiren Mehmet Emin Korkmaz’ın parti üyeliğinden ihraç edildiğini duyurdu. Açıklamada, söz konusu ifadeler nedeniyle disiplin sürecinin işletildiği belirtildi.

"MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Paylaşımın İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz tarafından yapıldığı ortaya çıkarken, şahıs kısa sürede tutuklanmıştı. Yaşananlar tepki toplarken bugün İyi Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Korkmaz'ın partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Ne paylaşmıştı?

Mehmet Emin Korkmaz'ın skandal tweetinde; "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AK Parti'ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var." ifadeleri yer almıştı.

