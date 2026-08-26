Mehmet Kalyoncu'dan saat açıklaması: Paylaşımı yapan kişiyi tanımıyorum

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Bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan, Mehmet Kalyoncu'nun bir kişiye Rolex saat hediye ettiği yönündeki haber ve paylaşımlara ilişkin Kalyoncu'dan açıklama geldi.

Açıklamasında söz konusu iddialarla ilgisinin bulunmadığını belirten Mehmet Kalyoncu, paylaşımı yapan kişi ile kendisine atfedilen saat hediyesi arasında herhangi bir bağlantı olmadığını ifade etti.

Kalyoncu, konuya ilişkin açıklamasında, bahsedilen kişinin kendisiyle aynı isim ve soyismi taşıyan İzmirli bir iş insanı olduğunu öğrendiğini belirtti.

Denizli ile ilişkisinin yalnızca İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden arkadaşı İsmail'in Denizlili olmasıyla sınırlı olduğunu ifade eden Kalyoncu, kamuoyunda yer alan içeriklerin yanlış kişiye bağlandığını vurguladı.

“Kendi işlerime ve projelerime odaklanıyorum”

Mehmet Kalyoncu, açıklamasında profesyonel görevlerine ilişkin de bilgi verdi.

Kalyoncu, Ağustos 2024'ten bu yana Kalyon Holding bünyesinde yalnızca İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin bulunduğunu belirterek, bunun dışında herhangi bir sorumluluk üstlenmediğini ifade etti.

Açıklamasında, “Kendi işlerime ve projelerime odaklanıyorum” ifadelerine yer veren Kalyoncu, kamuoyunda dolaşıma sokulan paylaşım ve içeriklerle hiçbir ilgisinin bulunmadığını yineledi.

Mehmet Kalyoncu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Bugün bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, tarafımdan marka bir saat hediye edildiği yönünde haber ve paylaşımlar yer aldığını gördüm.

Paylaşımı yapan kişi, paylaşılan saat ve dolaşımdaki içerikle hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Bahsedilen kişinin benimle aynı isim ve soyismi taşıyan İzmirli bir iş insanı olduğunu öğrendim.

Denizli ile tek ilişkim İTÜ Mimarlık’tan arkadaşım İsmail, kendisi Denizlili.

Ayrıca 2024 Ağustos ayından itibaren Kalyon Holding’de İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Üyeliği dışında herhangi bir sorumluluğum bulunmamaktadır. Kendi işlerime ve projelerime odaklanıyorum.