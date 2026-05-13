Mehmet Metiner ve Mete Yarar KKTC vatandaşı oldu

KKTC'de dün Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarıyla 95 kişiye KKTC yurttaşlığı verildi. 95 kişi arasında eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner ve emekli binbaşı Mete Yarar da yer aldı.

Metiner'in "KKTC'nin eğitim sektörüne yaptığı katkılara" atıfta bulunuldu

Kararda Metiner'in bir akademisyen olarak edindiği tecrübeler ile KKTC'nin eğitim sektörüne yaptığı katkıların dikkate alındığı belirtildi. İlgili kararda şunlar kaydedildi:

"Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 5.3.1960 - Kahta doğumlu Mehmet Metiner'in, lstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1987 yılında mezun olduğu, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yaptığı, daha sonra Türkiye'de Bahçeşehir Üniversitesinde danışman ve öğretim görevlisi olarak çalıştığı bu süre zarfında, Siyasi Erdemler Risalesi, Devletin Beka Sorunu, ideolojik Devletten Demokratik Devlete isimli kitaplarının da içinde olduğu 9 adet kitap eserinin bulunduğu, Girişim, Yeni Zemin ve Sözleşme dergilerinin yayın yönetmenliğini yaptığı tespit edilmiş olup, lskele'de evini alarak ülkemize yerleştiği ve bir akademisyen olarak edindiği tecrübeler ile Kıbrıs Batı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı olarak ülkemiz eğitim sektörüne yaptığı katkılarda dikkate alınarak, iyi ahlak sahibi, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmayan bir kişi olduğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (B) bendinin öngördüğü koşul yerine gelmiş olduğundan, Mehmet Metiner'in KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi."

Yarar'ın "sahip olduğu askeri tecrübeye" vurgu

Yarar'ın ise Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev aldıktan sonra emekli olduğu, edindiği askeri tecrübeler ile Ortadoğu coğrafyasında risk analizi siyasi istikrarsızlık değerlendirmeleri, savaş analizi ve ticari güvenlik yönetimi alanlarında danışmanlık hizmeti verdiği kaydedildi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 10.4.1967 - Zile doğumlu Mete Yarar'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinden 1988 yılında mezun olduğu, 2015 yılında ise lstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işletme Bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde saha operasyonlarında aktif görev aldığı, son olarak Özel Kuvvetler Komutanlığında da görev aldıktan sonra emekli olduğu, daha sonra edindiği Askeri tecrübeler ile Ortadoğu coğrafyasında risk analizi siyasi istikrarsızlık değerlendirmeleri, savaş analizi ve ticari güvenlik yönetimi alanlarında danışmanlık hizmeti verdiği, mesleki faaliyetlerinin yanı sıra güvenlik politikaları, stratejik analizi, uluslararası ilişkiler ve kriz yönetimi konularını içeren Büyük ihanet, Oyunun Sonu, Darbenin Kayıp Saatleri, 60 yıllık ittifakta Son Gün isimli eserlerinin bulunduğu, sahip olduğu askeri tecrübe, Doğu Akdeniz'deki enerji jeopolitiği konusundaki analizleri, stratejik analiz birikimi dikkate alınarak, iyi ahlak sahibi, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmayan bir kişi olduğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (B) bendinin öngördüğü koşul yerine gelmiş olduğundan, Mete Yarar'ın KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi."