Mehmet Müezzinoğlu kimdir, aslen nereli? Mehmet Müezzinoğlu neden gündem oldu? soruları araştırılıyor. Kullanıcılar bir dönem Sağlık Bakanı olarak görev yapan Müezzinoğlu’nun kim olduğunu merak ediyor. Eski bakan hakkında bilgisi olmayanlar detayları araştırıyor.

MEHMET MÜEZZİNOĞLU KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Mehmet Müezzinoğlu, 9 Ocak 1955’te Yunanistan’ın Gümülcine kentinde dünyaya gelmiş Türk siyasetçi ve hekimdir. Batı Trakya Türklerinden olan Müezzinoğlu, ilk ve orta öğrenimini doğduğu bölgede tamamladıktan sonra 1970’li yılların başında Türkiye’ye göç etti. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve uzun yıllar boyunca hekimlik yaptı.

Tıp alanındaki kariyerinin ardından siyasete yönelen Müezzinoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) kuruluşundan kısa bir süre sonra partiye katıldı. 2002 seçimlerinde aktif siyasette yer almaya başlayan Müezzinoğlu, özellikle sağlık politikaları üzerine çalışmalarıyla öne çıktı.

2013 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Sağlık Bakanı olarak göreve getirildi ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, şehir hastaneleri projelerinin başlatılması gibi birçok reformun yürütülmesinde etkili rol oynadı. 2016’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak kabinede yer aldı ve bu görevini 2017’ye kadar sürdürdü.

Mehmet Müezzinoğlu, siyasi yaşamı boyunca halkla iç içe olan yapısı, hekimlik deneyimini kamu hizmetine yansıtma çabası ve sağlık sisteminde kalıcı düzenlemelere katkısı ile tanındı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Günümüzde aktif siyasetten çekilmiş olsa da zaman zaman sağlık politikaları ve toplumsal konular üzerine değerlendirmelerde bulunmaya devam etmektedir.

MEHMET MÜEZZİNOĞLU NEDEN GÜNDEM OLDU?

“Yenidoğan Çetesi” soruşturması kapsamında TMSF yönetimine geçen, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na ait Avcılar Hospital, ilk ihalede 768,1 milyon TL muhammen bedelle alıcı bulamadı. Yenilenen ihalede bedel 600 milyon TL'ye indirildi. Hastane 17 Eylül’de yapılan ihaleyle Daviva Grup Diyaliz Hizmetleri A.Ş.’ye satıldı. Satış işlemi 24 Eylül 2025’te tamamlandı.