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Mehmet Murat Çalık'ın annesi ve eşine ziyaret izni çıktı

Sağlık durumu ciddi olan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a, annesi Gülseren Çalık ve eşi Zehra Çalık’ın ziyarette bulunmasına izin verildi.

Haber Merkezi
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Mehmet Murat Çalık'ın annesi ve eşine ziyaret izni çıktı
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İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ailesinden ziyaret ve refakat izni çıktı. Çalık’ın annesi Gülseren Çalık ve eşi Zehra Çalık’a ziyaret hakkı tanınırken, ablası Yeşim Koçhan’a ise refakat izni verildi.

"Oğlumun elimden kayıp gitmesini istemiyorum"

İki kez kanseri yenmesine rağmen cezaevinde yeniden nüksetme riskiyle karşı karşıya kalan Mehmet Murat Çalık için annesi hafta sonu hastanede duygusal bir çağrıda bulunmuştu. Gülseren Çalık, “Çok çaresizim. Oğlumun elimden kayıp gitmesini istemiyorum. Adalet Bakanı’ndan, savcılardan, hâkimlerden merhamet bekliyorum” sözleriyle yetkililere seslenmişti.

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