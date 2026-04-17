Mehmet Şimşek açıkladı: Türkiye’nin COP31 yol haritası netleşiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, COP31 öncesinde Türkiye’nin dokuz maddeden oluşan iklim eylem gündemini açıkladı. Şimşek, sürecin yalnızca taahhütlerle sınırlı kalmaması, somut ve ölçülebilir sonuçlara odaklanması gerektiğini vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İklim Eylemi için Maliye Bakanları Koalisyonu’nun Bakanlar Toplantısı’nda Türkiye’nin COP31 gündemine ilişkin önceliklerini paylaştı.
Dokuz başlık altında şekillenen eylem planında sıfır atık, temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme ve iklime dayanıklı şehirler öne çıkarken, Şimşek iklim politikalarının büyüme, istihdam ve rekabet gücüyle birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti.
İşte Şimşek’in sosyal medya hesabından paylaştığı COP31 yol haritası:
“İklim Eylemi için Maliye Bakanları Koalisyonu’nun Bakanlar Toplantısı’nda COP31 gündem taslağımızı sunduk. Koalisyonun Stratejik Çalışma Programı, COP31 önceliklerimizle güçlü bir uyum gösteriyor.
Gündem Bonn’da nihai hâlini alacak olsa da, COP31 Eylem Gündemimiz şimdiden dokuz öncelik etrafında şekilleniyor:
Sıfır Atık: Döngüsel ekonomi ve metan emisyonlarının azaltılması
Gençlik ve Eğitim: Yeşil beceriler ve iklim okuryazarlığı
Gıda Güvenliği: İklime dayanıklı tarım
Yeşil Sanayileşme: Büyümeden ödün vermeden sanayinin karbonsuzlaştırılması
Temiz Enerji Dönüşümü: Elektrifikasyon ve akıllı şebekeler
Dayanıklılık: Akdeniz’den Pasifik’e kadar hassas ekosistemlerin korunması
İklime Dayanıklı Şehirler: Sürdürülebilir altyapı ve kentsel risk yönetimi
Okyanuslar ve Denizler: Kıyı ve deniz ekosistemlerinin korunması
İklim Eylemi Uygulama Mekanizması (CAIM): Ulusal katkı beyanlarının (NDC) yatırıma uygun çerçevelere dönüştürülmesi
Avustralya ile yakın iş birliği içinde odak noktamız net: hedefler ile uygulama arasındaki açığı kapatmak.
COP31’in yalnızca taahhütlerin ötesine geçerek somut ve ölçülebilir sonuçlar üretmesi gerekiyor.
İklim eylemini; büyümenin, istihdamın ve rekabet gücünün bir itici gücü olarak görüyoruz.”
We presented our draft COP31 agenda at the Ministerial Meeting of the Coalition of Finance Ministers for Climate Action. The Coalition’s Strategic Work Programme strongly aligns with our COP31 priorities.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 17, 2026
