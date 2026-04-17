Mehmet Şimşek açıkladı: Türkiye’nin COP31 yol haritası netleşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İklim Eylemi için Maliye Bakanları Koalisyonu’nun Bakanlar Toplantısı’nda Türkiye’nin COP31 gündemine ilişkin önceliklerini paylaştı.

Dokuz başlık altında şekillenen eylem planında sıfır atık, temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme ve iklime dayanıklı şehirler öne çıkarken, Şimşek iklim politikalarının büyüme, istihdam ve rekabet gücüyle birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti.

İşte Şimşek’in sosyal medya hesabından paylaştığı COP31 yol haritası:

“İklim Eylemi için Maliye Bakanları Koalisyonu’nun Bakanlar Toplantısı’nda COP31 gündem taslağımızı sunduk. Koalisyonun Stratejik Çalışma Programı, COP31 önceliklerimizle güçlü bir uyum gösteriyor.

Gündem Bonn’da nihai hâlini alacak olsa da, COP31 Eylem Gündemimiz şimdiden dokuz öncelik etrafında şekilleniyor:

Sıfır Atık: Döngüsel ekonomi ve metan emisyonlarının azaltılması

Gençlik ve Eğitim: Yeşil beceriler ve iklim okuryazarlığı

Gıda Güvenliği: İklime dayanıklı tarım

Yeşil Sanayileşme: Büyümeden ödün vermeden sanayinin karbonsuzlaştırılması

Temiz Enerji Dönüşümü: Elektrifikasyon ve akıllı şebekeler

Dayanıklılık: Akdeniz’den Pasifik’e kadar hassas ekosistemlerin korunması

İklime Dayanıklı Şehirler: Sürdürülebilir altyapı ve kentsel risk yönetimi

Okyanuslar ve Denizler: Kıyı ve deniz ekosistemlerinin korunması

İklim Eylemi Uygulama Mekanizması (CAIM): Ulusal katkı beyanlarının (NDC) yatırıma uygun çerçevelere dönüştürülmesi

Avustralya ile yakın iş birliği içinde odak noktamız net: hedefler ile uygulama arasındaki açığı kapatmak.

COP31’in yalnızca taahhütlerin ötesine geçerek somut ve ölçülebilir sonuçlar üretmesi gerekiyor.

İklim eylemini; büyümenin, istihdamın ve rekabet gücünün bir itici gücü olarak görüyoruz.”