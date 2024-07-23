Mehmet Şimşek: Bahçeli’nin ekonomi programımıza verdiği destek çok kıymetli

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekonomi programına verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu bildirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhur ittifakının değerli ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir.

Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor." ifadelerini kullandı.

Cumhur ittifakının değerli ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir.



Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor.@dbdevletbahceli @MHP_Bilgi https://t.co/BySmh1qspr — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 23, 2024

Bahçeli, bugün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye ekonomisi güven verici adım ve hamlelerle istikrarlı ve umut uyandıran bir yükseliş kulvarındadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.